Emma Raducanu Stargast bei Eröffnung des Porsche NOW Stores in London

Bei der Eröffnung des neuen Porsche NOW Brand Stores in der Londoner Battersea Power Station sprach Emma Raducanu über ihre Begeisterung für Porsche und Motorsport sowie die großen Herausforderungen im Tennis.

von PM

zuletzt bearbeitet: 22.10.2023, 21:09 Uhr

© Porsche Emma Raducanu in London vor einem Porsche ihres Vertrauens

Tagsüber trainierte Emma Raducanu im nahegelegenen National Tennis Centre für ihre Rückkehr auf die WTA Tour 2024. Am Abend mischte sich die Porsche-Markenbotschafterin dann unter die Eröffnungsgäste im neuen Porsche NOW Brand Store in der Londoner Battersea Power Station. Die 20-jährige Britin fesselte ihre Zuhörer mit der Geschichte ihres rasanten Aufstiegs und ihre Liebe zum Motorsport. Sie erzählte von ihren frühen Träumen und was sie auf dem Weg zum sportlichen Erfolg inspiriert hat. Neben Tennis, so die Grand-Slam-Siegerin, sei schon immer Motorsport ihre zweite große Leidenschaft gewesen, und schon als Kind habe Porsche einen Platz in ihrem Herzen gehabt.



„Ich liebe den Style der Sportwagen von Porsche, seit einer meiner Coaches mit einem 911 zum Training erschienen ist. Seit ich Markenbotschafterin bin, verstehe ich das Unternehmen noch besser, vor allem im Hinblick auf Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit“, sagte sie. „Heute Abend habe ich schon einige coole Dinge gesehen, die ich gar nicht erwartet habe. Porsche NOW hat wirklich für jeden etwas Passendes, ganz egal, ob man schon einen Porsche fährt oder einfach nur auf einen Kaffee vorbeischaut. Die Idee, spezielle Gastredner einzuladen und Community Workshops abzuhalten, finde ich ebenfalls sehr cool.“

© Porsche Viel gefragt, nicht nur in London: Emma Raducanu

Porsche NOW im Erdgeschoss der Turbinenhalle A der Battersea Power Station ist bis 1. Dezember als Pop-Up-Store geöffnet. Er will die Begeisterung und Faszination des Stuttgarter Sportwagenherstellers einem neuen urbanen Publikum auf bisher nicht dagewesene Art und Weise nahebringen. Besucher können in den ursprünglichen Traum von Firmengründer Ferry Porsche und seine Inspiration eintauchen, den perfekten Sportwagen zu bauen. Dieser Ort teilt mit seinen Besuchern die Philosophie des Unternehmens, zu träumen und anderen zu helfen, ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

Raducanu möchte Tennis weiter verbessern

Im Store gibt es einen Bereich, in dem ausgewählte Künstler abwechselnd ein Wandgemälde erschaffen. Dazu gibt es eine Galerie, in dem lokale Kunstwerke ausgestellt werden. Eingeladen werden auch örtliche Schulen und Colleges, um von Porsche-Mitarbeitern etwas über Nachhaltigkeit zu erfahren und über Karrieremöglichkeiten für angehende Techniker. Als regelmäßige Höhepunkte wird es Abende zu den Themen Motorsport, Design und Wohlbefinden geben.

Am Rande der Eröffnungsveranstaltung sprach Emma Raducanu auch über die Herausforderungen für sie als Tennisspielerin, wie sie sich motiviert und was es für sie bedeutet, Porsche-Markenbotschafterin zu sein.



„Meine Träume, die mich in der Vergangenheit angetrieben haben, waren Grand-Slams zu gewinnen und in Wimbledon zu spielen. Das habe ich erreicht. Jetzt geht es darum, mir neue Ziele zu setzen und neue Dinge zu lernen. Mein Tennis immer weiter zu verbessern, das ist es, was mich motiviert“, sagte die US-Open-Siegerin von 2021. Da sie schon als Kind davon geträumt habe, eines Tages in einem Porsche 911 zu sitzen und sich schon immer auch für Motorsport interessiert habe, bedeute es ihr sehr viel, Markenbotschafterin für Porsche zu sein. „Das ist eine unglaubliche Partnerschaft und ich bin wirklich sehr gespannt zu sehen, welche aufregenden Dinge wir noch gemeinsam unternehmen können.“