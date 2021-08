Emotionale Naomi Osaka muss Pressekonferenz unterbrechen

Tennis-Superstar Naomi Osaka hat ihre erste Pressekonferenz seit Mai unter Tränen unterbrechen müssen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.08.2021, 13:55 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka musste ihre Pressekonferenz unterbrechen

Nachdem Naomi Osaka im Rahmen des WTA-Turniers in Cincinnati die Frage eines lokalen Reporters zu ihrem belasteten Verhältnis zu Medienvertretern beantwortet hatte, wurde sie emotional und verließ das Podium, setzte nach einer Pause aber die Medienrunde fort.

Angesprochen auf die Katastrophe in der Karibik mit fast 1300 Toten versprach Osaka noch mehr Unterstützung für die Erdbebenopfer in Haiti. Die Tochter eines Haitianers und einer Japanerin möchte nicht nur ihr in Cincinnati erspieltes Preisgeld spenden.

"Ich könnte noch mehr tun und versuche herauszufinden, wie ich meine Energie einsetzen kann", erklärte die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin, die bei den French Open mitgeteilt hatte, auf sonst übliche Medienrunden "aus Selbstfürsorge" mit Blick auf ihre psychische Gesundheit zu verzichten.

Osaka über Abschneiden bei Olympia "traurig"

Bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte Osaka als große japanische Hoffnungsträgerin erneut extrem im Fokus gestanden. Zunächst als letzte Fackelträgerin, die das Olympische Feuer entzünden durfte, dann sportlich durch den bereits im Achtelfinale geplatzten Goldtraum.

"Ich bin traurig darüber, wie ich abgeschnitten habe", sagte die Weltranglistenzweite im Rückblick. "Aber ich war froh über die Erfahrung, das Entzünden des Feuers hat Spaß gemacht. Es wird eine große Erinnerung für mich bleiben

