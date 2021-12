"Er war ein Vorbild" - Nadal sendet Botschaft an Santanas Familie

Nach dem Tod von Manolo Santana wandte sich Rafael Nadal mit einer emotionalen Botschaft an die Familie der spanischen Tennislegende.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.12.2021, 20:39 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal richtete emotionale Worte an die Familie von Manolo Santana

Es war eine Hiobsbotschaft, die die Tenniswelt am Samstag erreichte: Wie der spanische Tennis-Verband und die Organisatoren des Turniers in Madrid mitteilten, starb Manolo Santana, einer der besten spanischen Tennisspieler der Geschichte, im Alter von 83 Jahren in Marbella.

Santana gewann im Einzel vier Grand-Slam-Titel, darunter als erster spanischer Spieler der Geschichte auch das Rasenevent in Wimbledon. Am Montag wandte sich nun der zweite männliche Wimbledon-Sieger aus Spanien mit einer Botschaft an die Familie Santanas: Rafael Nadal.

"Leider kann ich nicht bei euch sein. Ihr wisst nicht, wie traurig es mich macht, in Kuwait zu sein und nicht die Möglichkeit zu haben, an einem so traurigen Tag wie heute bei euch zu sein", teilte der sichtlich berührte Nadal in einem Video mit. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger holt sich aktuell in der Rafa Nadal Academy in Kuwait vor dem Exhibition-Turnier in Abu Dhabi noch den letzten Feinschliff.

"Ihr alle wisst, was Manolo für mich bedeutet - all die Zuneigung und tiefe Bewunderung, die ich für ihn empfinde, all die Dinge, die wir über die Jahre miteinander teilen konnten. Es ist ein sehr schwerer Tag für den gesamten spanischen Sport und für alle Menschen, die ihn kannten. Er war ein Vorbild und hinterlässt uns ein Vermächtnis fürs Leben. Ich kann mich nur bei Manolo bedanken und der ganzen Familie meine Unterstützung zusichern", so Nadal.