Ergebnisse statt Djokovic-Paragrafen: Tennis zurück im Mittelpunkt in Melbourne

Nach der großen Unruhe um Novak Djokovic geht es in Melbourne nun wieder um den Sport. Rafael Nadal setzte zum Auftakt ein Zeichen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.01.2022, 09:11 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Als nach den lärmenden Tumulten um Novak Djokovic im sonnigen Melbourne tatsächlich wieder das Tennis in den Mittelpunkt rückte, war der Titelverteidiger der Australian Open gerade aus dem Flieger geklettert. Mit Maske im Gesicht, zwei Taschen in den Händen und noch immer großer Enttäuschung in den Kleidern schlurfte der 34 Jahre alte Serbe über den Dubai International Airport. Er muss den Kampf um die Trophäe nach seiner Ausweisung nun tatenlos aus der Ferne beobachten.

Insbesondere, was Rafael Nadal macht, dürfte den Tourdominator der vergangenen Jahre und neunmaligen Melbourne-Champion bewegen. Schließlich besitzt der 35 Jahre alte Spanier im Gegensatz zu Djokovic die Chance, sich am Yarra River mit seinem 21. Grand-Slam-Triumph zum alleinigen Rekordhalter zu krönen. Ein Coup, den sich eigentlich Djokovic so fest vorgenommen hatte.

Nadal: "Ich habe es ziemlich satt"

Nadal präsentierte sich zum Auftakt völlig unbeeindruckt von allen Turbulenzen und im Stile eines Champions. Der Mallorquiner bezwang den US-Amerikaner Marcos Giron mit 6:1, 6:4, 6:2 und strahlte anschließend. "Es ist fantastisch, dass ich wieder dabei bin", sagte Nadal, der die Australian Open bislang einmal 2009 gewonnen hat. Über die Causa Djokovic zu sprechen hatte er dagegen weniger Lust: "Ich habe es ziemlich satt."

Aus deutscher Sicht erwischte zudem Dominik Koepfer einen guten Start und war "sehr zufrieden und happy" nach dem 6:1, 3:6, 6:4, 6:1 gegen den Spanier Carlos Taberner. Auch, weil er seine Ellbogenprobleme ausblenden konnte. Peter Gojowczyk scheiterte mit 3:6, 3:6, 3:6 am Franzosen Benjamin Bonzi, Tatjana Maria verkaufte sich bei ihrer 4:6, 6:7 (2:7)-Niederlage gegen die griechische Topspielerin Maria Sakkari teuer. Andrea Petkovic schlich dagegen frustriert nach ihrer 2:6, 0:6-Niederlage gegen die tschechische French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova vom Platz.

Es ging also im Melbourne Park wieder mehr um Ergebnisse als um Paragrafen. Kurz vor der gerichtlichen Entscheidung des Federal Court of Australia, die letztlich zu Djokovics Turnier-K.o. noch vor dem ersten Aufschlag führte, hatte Nadal betont, die Australian Open seien "viel wichtiger als jeder einzelne Spieler". Der dreimalige Grand-Slam-Champion Andy Murray monierte, es werde zu wenig über den Sport gesprochen.

Die frühe Weltranglistenerste Naomi Osaka äußerte sich dagegen nach ihrem glatten 6:3, 6:3-Sieg zum Auftakt gegen die Kolumbianerin Camila Osorio weniger bewegt. "Ich habe nicht zu oft die Nachrichten geschaut", sagte die 24-Jährige ungerührt.

