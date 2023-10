tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2023: Daniil Medvedev nach Sieg über Stefanos Tsitsipas erster Finalist

Titelverteidiger Daniil Medvedev ist als erster Spieler in das Endspiel der Erste Bank Open 2023 eingezogen. Der Russe besiegte Stefanos Tsitsipas mit 6:4 und

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2023, 16:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Daniil Medvedev in der Wiener Stadthalle

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Herrliches Wetter am Samstag draußen vor der Wiener Stadthalle, prächtige Stimmung auch im mittlerweile altehrwürdigen Stadion, in dem sich Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas im ersten Halbfinale der Erste Bank Open 2023 gegenüberstanden. Und am Ende war es der Russe, der der sich nach einem 6:4 und über den neuerlichen Einzug in das Endspiel in Wien freuen durfte. Sollte Medvedev morgen gegen entweder Andrey Rublev oder Jannik Sinner gewinnen, wäre es sein erste gelungene Titelverteidigung überhaupt.

Das insgesamt 13. Match zwischen den beiden Ausnahmespielern Medvedev und Tsitsipas begann ausgeglichen - mit einem offensiv eingestellten gGriechen, der oft den Weg ans Netz suchte. Auch nach dem Aufschlag. Im siebenten Spiel leistete sich Tsitsipas aber ein paar Schwächen, wurde von Medvedev bestraft, der dann souverän weiter zum Satzgewinn servierte.

In Durchgang zwei beinahe dasselbe Bild: Da konnte Tsitsipas aber beim Stand von 3:3 zwei Breakbäle abwehren. Und eine weitere bei 5:5. Ein Tiebreak musste entscheiden.Da ging Medvedev mit einem Mini-Break mit 5:3 in Führung, leistete sich aber einen Doppelfehler zum 5:5. Tsitsipas wehrte wenige Augenblicke später den ersten Matchball mit einem starken Aufschlag ab. Den zweiten dann nicht mehr.

Für Daniil Medvedev war es bereits der 64. Matchsieg der Saison. Ein so starkes Jahr hat der US-Open-Champion von 2021 noch nie abgeliefert.

Hier das Einzel-Tableau in Wien