tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2025: Sinner nach Sieg über Bublik im Halbfinale

Jannik Sinner ist ins Halbfinale der Erste Bank Open 2025 eingezogen. Der Topgesetzte gewann mit 6:4 und 6:4 gegen Alexander Bublik.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 19:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© e|motion / Christian Hofer Jannik Sinner steht bei den Erste Bank Open 2025 im Halbfinale

Hier das Match zum Nachlesen

Die Auslosung in Wien meinte es insgesamt nicht leicht mit dem Topgesetzten: Gut, die Hürde Altmaier nahm Sinner in unter einer Stunde, gegen Cobolli musste der 24-Jährige dann schon deutlich mehr investieren. Mit Bublik bekam Sinner einen Viertelfinalgegner, der die die Saison seines Lebens spielte: vier Titel, darunter Kitzbühel, und als Nummer 16 der Welt schwebt Bublik auf seinem Karrierehoch. Es ist bereits das vierte Duell der beiden Spieler in diesem Jahr. In Roland Garros und bei den US Open auf Hartplatz hatte Sinner klar die Nase vorn, in Halle jedoch holte sich Bublik in drei Sätzen den Sieg – und später auch den Turniertitel.

In der ausverkauften Stadthalle machte es Bublik dem Topgesetzten zunächst nicht leicht. Der Kasache wusste die Breakchancen Sinners erfolgreich zu verhindern – zumindest bis zum 3:3. Nach einigen untypischen Fehlern, die nicht ganz reaktionslos an dem 24-Jährigen vorbeigingen, gelang Sinner die entscheidende Aufschlagabnahme. Beim 3:5 griff Bublik in seine gut gefüllte Trickkiste: Mit einem Service von unten, der unerreichbar für Sinner blieb, brachte der Kasache die Stadthalle zum Aufschreien. Unbeeindruckt folgte ein weiteres Ass (diesmal als Aufschlag von oben!) und das Spiel ging an den Kitzbühel-Sieger. Der Satzgewinn Sinners war dennoch nie in Gefahr und endete mit 6:4 für den Südtiroler.

Bublik bleibt ohne Breakchance

Im zweiten Akt passierte das zweite Break deutlich früher und Bublik musste sich allmählich immer mehr mit dem Gedanken anfreunden, die österreichische Bühne diesmal nicht mit einem Titel zu verlassen. Auf seinen eigenen Aufschlag konnte sich der 16. dann doch noch verlassen (Insgesamt neun Asse feuerte der Kasache) eine Breakchance blieb Bublik aber im gesamten Match verwehrt. Nach 1:16 Stunde beendete Sinner mit einem Ass verdient und gefahrlos die Viertelfinalpartie des ATP-500-Turniers. In seinem dritten Karriere-Halbfinale trifft der Topgesetzte auf Misolic-Bezwinger Alex de Minaur.

Hier das Einzel-Tableau aus Wien