tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: "A Day like a Pro" - Interwetten macht's möglich

Einmal einen Tag als Tennisprofi erleben?! Unter dem Motto „A Day like a Pro“ lässt Interwetten diese einmalige Chance bei den Erste Bank Open 2023 für zwei glückliche Gewinner Realität werden. Von der Übernachtung im Athletenhotel über den VIP-Shuttle bis hin zum Match in der "Tennis 2-Go"-Halle am Heumarkt und der anschließenden Siegerehrung wird es den Gewinnern dabei an nichts fehlen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.10.2023, 16:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

In Wien wird es auch 2023 wieder Weltklasse-Tennis geben

Die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle sind jedes Jahr das absolute Tennis-Highlight im heimischen Sportkalender. Seit 1974 begeistern hier internationale Top-Stars wie Andre Agassi, Thomas Muster, Alexander Zverev oder Stefanos Tsitsipas das Publikum.

Auch heuer haben sich wieder mehrere Top-Ten-Spieler der Weltrangliste angekündigt. Der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev und der Grieche Stefanos Tsitsipas haben für die Erste Bank Open zugesagt und werden vom 21. bis 29. Oktober in Wien aufschlagen. Zudem sind Jannik Sinner und Publikumsliebling Frances Tiafoe wieder mit von der Partie.

Das weltweit viel beachtete Zwei-Millionen-Euro-Preisgeld-Event ist eines der beliebtesten Turniere auf der ATP-Tour, es wurde 2021 sogar als bestes ATP-500-Turnier der Welt ausgezeichnet. Dem Sieger im Einzelwettbewerb winken zudem 500 Weltranglistenpunkte im wichtigen Saisonfinale der Tour.

Ihre Chance auf "A Day like a Pro“

Ob auch Sie das Zeug zum Pro haben? Wir werden sehen! Denn ein besonderes Highlight für alle Tennis-Begeisterten ist auch heuer das Gewinnspiel vom Sportwetten-Anbieter und Online-Entertainment-Unternehmen Interwetten. Nutzen Sie Ihre Chance und vielleicht sind Sie einer von zwei Personen, die den "A Day like a Pro" im Rahmen der Erste Bank Open 2023 in der Wiener Stadthalle gewinnen! Beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und sagen Sie uns, warum gerade Sie das Match gegen die Champions bestreiten sollten.

Das erwartet die Gewinner

Du wolltest schon immer mal wie ein Profi trainieren?

Du wolltest schon immer mal wie ein Profi spielen?

Du wolltest schon immer mal wie ein Profi schwitzen?

Du wolltest schon immer mal wie ein Profi feiern?

Dann hast du jetzt bei den Erste Bank Open 2023 die Chance dazu! interwetten verlost 2x „A Day like a Pro“.



Du checkst am 26.10. im Spieler-Hotel ein. Am 27.10. bereitest du dich wie ein Profi auf dein Spiel vor und forderst dann deinen Gegner am Heumarkt zum Champions-Tiebreak heraus. Danach verfolgst du die Stars live aus dem VIP Bereich in der Wiener Stadthalle und triffst dich zum Experten-Talk mit ehemaligen Legenden.

Unter allen Teilnehmern wird obendrauf ein Wettguthaben in Höhe von 11 Euro ausgeschüttet.

Aus organisatorischen Gründen findet das Gewinnspiel "A Day like a Pro“ bei Interwetten statt. Folgen Sie dazu einfach dem Link hier! Teilnahmeschluss ist der 8. Oktober.