Erste Bank Open: Alexander Zverev in Wien am Start? Es sieht gut aus!

Noch steht die offizielle Bestätigung aus, es deuten aber alle Zeichen darauf hin, dass Alexander Zverev bei den Erste Bank Open 2021 (25. bis 31. Oktober) sein Comeback in der Wiener Stadthalle geben wird.

© Getty Images Alexander Zverev wird der Wiener Stadthalle wohl einen Besuch abstatten

Vier bis fünf Top-Ten-Spieler hatte sich Turnierchef Herwig Straka für die Erste Bank Open 2021 in der Wiener Stadthalle gewünscht. Und als absoluter Topstar könnte wohl Olympiasieger Alexander Zverev beim Traditionsturnier in der österreichischen Hauptstadt aufschlagen. Zwar wird das Teilnehmerfeld offiziell erst am kommenden Dienstag bekanntgegeben, nach tennisnet-Informationen wird Zverev aber mit dabei sein. Herwig Straka wollte dies jedenfalls auf Anfrage nicht dementieren.

Alexander Zverev spielt eine herausragende Saison 2021: In Madrid und in Cincinnati holte der gebürtige Hamburger zwei weitere Titel bei ATP-Masters-1000-Events, er hält nun insgesamt bei fünf Erfolgen in der zweithöchsten Turnierkategorie. Das emotionale Highlight war sicherlich der Triumph bei den Olympischen Spielen in Tokio, wo Zverev im Halbfinale Novak Djokovics Traum vom „Golden Slam“ ein Ende bereitete.

Zverev zuletzt 2017 in Wien dabei

Zuletzt bei den US Open musste sich die deutsche Nummer eins in der Vorschlussrunde Djokovic in einem harten Fünf-Satz-Match geschlagen geben, trug aber sicherlich auch sein Scherflein dazu bei, dass dem Weltranglisten-Ersten im Endspiel gegen Daniil Medvedev die nötige Frische fehlte. Durch seine starken Leistungen ist Alexander Zverev in der aktuellen ATP-Weltrangliste wieder auf Position vier vorgerückt.

Für Zverev kündigt sich nach vierjähriger Pause also eine Rückkehr in die Wiener Stadthalle an. 2017 war er bei seinem letzten Auftritt im Viertelfinale an Jo-Wilfried Tsonga gescheitert. Wer den Olympiasieger live bei der Arbeit beobachten möchte, der muss wohl entweder geimpft oder genesen sein. Dies dürfte die Voraussetzung für den Besuch der Erste Bank Open sein, deren Hauptfeld-Matches am 25. Oktober beginnen.