Erste Bank Open: Carlos Alcaraz beendet Wien-Siegesserie von Andy Murray

Carlos Alcaraz ist in das Viertelfinale der Erste Bank Open 2021 eingezogen. Der Spanier besiegte Andy Murray mit 6:3 und 6:4 und fügte dem schotten damit dessen erste Niederlage in Wien überhaupt zu.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.10.2021, 19:53 Uhr

© GEPA Pictures Andy Murray hat in Wien erstmals seinen Meister gefunden

Es gibt Matches, bei denen befindet man sich nach 45 Minuten schon tief im zweiten Satz. Ja, Stefanie Graz war im French-Open-Finale 1988 nach einer Dreiviertelstunde nicht nur mit ihrer Gegnerin Natasha Zverev fertig, sondern auch schon mit ihrer Siegeransprache. Andy Murray und Carlos Alcaraz dagegen hatte da gerade mal fünf Spiele absolviert, es ging hin und her zwischen der 34-jährigen Legende und dem spanischen Teenager. Danach glätteten sich die Wogen etwas, der erste Satz ging nach 64 Minuten an Alcaraz. Der auch im zweiten Satz der etwas druckvollere Spieler war und mit 6:3 und in das Viertelfinale der Erste Bank Open einzog. Dort bekommt es Alcaraz entweder mit Matteo Berrettini oder Nikoloz Basilashvili zu tun.

Nach dem verlorenen ersten Durchgang zeigte Murray noch einmal seinen großen Kampfgeist. Er nahm Alcaraz dessen Aufschlag zum 2:1 ab. Alcaraz schaffte den Ausgleich zum 4:4 - und gab danach noch einmal Gas. Nach 2:06 Stunden war der Einzug ins Viertelfinale perfekt.

Andy Murray baut Form für 2022 auf

Für Andy Murray bedeutete die Niederlage gegen den 18-jährigen Schützling von Juan Carlos Ferrero das Ende einer beeindruckenden Serie: Weder 2014 noch 2016 hatte der Schotte in der Stadthalle ein Match verloren, am Montag war er gegen Hubert Hurkacz erfolgreich geblieben.

Dass der dreimalige Major-Champion mit einem aufstrebenden Jungstar wie Alcaraz auch nach seiner Hüftoperation mithalten kann, hatte Murray in Indian Wells bewiesen. Dort gewann er gegen den Spanier in drei Sätzen.

Das Tennisjahr 2021 hat Andy Murray grundsätzlich aber wieder Auftrieb gegeben. Schon vor dem Event in Indian Wells meinte er, dass er immer mehr Spielpraxis aufbaue, um im kommenden Jahr bei den Australian Open wieder auf oberem Weltklasse-Niveau wettstreiten zu können. Mit den Matches kämen die Automatismen, so Murray in Wien. Er laufe zwar nicht schneller als noch vor ein paar Monaten. Aber er bewege sich schlauer und stehe immer besser zum Ball, je mehr Matches er bestreite.

