Erste Bank Open: Doch österreichische Beteiligung! Dennis Novak erhält Wildcard

Dennis Novak wurde für die am Montag startenden Erste Bank Open in Wien mit einer Wildcard ausgestattet. Stand jetzt ist der Niederösterreicher aufgrund der verletzungsbedingten Absage von Dominic Thiem der einzige Österreicher im Hauptfeld des ATP-500-Events.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.10.2021, 15:53 Uhr

Dennis Novak wurde für das ATP-500-Event von Wien mit einer Wildcard ausgestattet

Die Erste Bank Open in Wien werden also doch nicht ganz ohne österreichische Beteiligung über die Bühne gehen. Nach der verletzungsbedingten Absage vom österreichischen Aushängeschild und Sieger aus 2019, Dominic Thiem, wird nun Dennis Novak die Bürde zuteil, sein Heimatland als wohl einziger Starter im Hauptfeld zu vertreten. Es sei denn, ein weiterer Österreicher spielt sich erfolgreich durch die topbesetzte Qualifikation des ATP-500-Events.

Die Ausstellung der Wildcard an Novak wurde am Freitagnachmittag von Turnierdirektor Herwig Straka gegenüber tennisnet.com bestätigt. Dazu Straka: "Die Erste Bank Open werden mit österreichischer Beteiligung stattfinden." Damit ist nur noch eine Wildcard ungenutzt für das topbestetzte Turnier in Wien, bei dem Stefanos Tsistipas und Alexander Zverev das Feld anführen werden. Auch der italienische Youngster Lorenzo Musetti wurde mit einer Wildcard für das Hauptfeld ausgestattet, gaben die Veranstalter am Freitagnachmittag in einer Aussendung bekannt.

Erstmals in Action zu sehen sein wird Denis Novak bereits am heutigen Freitag, dort schlägt der Niederösterreicher beim "Best-of-three"-Tiebreak-Battle am Wiener Heumarkt auf. Neben Novak werden auch Cameron Norrie, Stefanos Tsitsipas und Jurij Rodionov am Showevent teilnehmen. Start in der Wiener Innenstadt ist um 18:30 Uhr.