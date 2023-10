tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Dominic Thiem - „Gegen Tsitsipas werden Kleinigkeiten entscheiden“

Dominic Thiem geht zuversichtlich in die Erste Bank Open 2023. Die letzten Matches gegen seinen Erstrunden-Gegner Stefanos Tsitsipas waren allesamt sehr eng. Das erwartet der Wien-Champion von 2019 auch dieses Mal.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.10.2023, 18:57 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem am Freitagabend beim Red Bull Bassline in Wien

Dominic Thiem gegen Stefanos Tsitsipas, diese Begegnung war zuletzt immer ein Garant für ganz große Dramen. Sei es im Endspiel der ATP Finals 2019, sei es in Madrid in diesem Frühjahr oder wenige Wochen danach: Immer musste ein Tiebreak im Entscheidungssatz über den Sieger entscheiden. Und immer war es der Grieche, der die Nase letztlich vorne hatte.

Was Dominic Thiem aber nicht den Optimismus für die kommende Begegnung bei den Erste Bank Open gegen Tsitsipas nimmt, die für den Dienstagabend angesetzt ist, die aufgrund der Verpflichtungen in Antwerpen, wo die Gebrüder Tsitsipas am heutigen Sonntag noch das Doppelfinale bestreiten müssen, aber auch am Mittwoch stattfinden könnte. Egal wann: „Tsitsipas wird auch diesmal Favorit sein“, erklärte Thiem also auf seiner Pressekonferenz vor dem Turnierstart in Wien. Aber es werden wohl wieder nur Kleinigkeiten entscheiden.

Thiem braucht Punkte für die Australian Open

So wie bei beiden, Tsitsipas und Thiem, in Antwerpen. Ersterer musste sich Arthur Fils am Samstag im Halbfinale nach zwei engen Tiebreaks geschlagen geben. Thiem wiederum konnte in Runde zwei gegen Yannick Hanfmann viele Chancen nicht nutzen, verlor nach drei engen Sätzen.

Körperlich gehe es ihm gut, führte Thiem weiter aus. Nach den US Open, wo er in Runde zwei gegen Ben Shelton nach verlorenem ersten Satz aufgeben musste, habe er aber zwei Wochen lang genau gar nichts machen können. Dabei habe er in New York City endlich wieder die Form gefunden, die seinen Ansprüchen gerecht wird. Das ist jetzt nicht Platz 80 in den ATP-Charts - aber im Moment gehe es einfach darum, sicher im Hauptfeld der Australian Open zu stehen. Punkte dafür sollen noch in Wien, Paris-Bercy (da muss Thiem in die Quali) und Metz gesammelt werden.

