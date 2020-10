tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Kevin Anderson folgt Novak Djokovic ins Viertelfinale

Kevin Anderson, vor zwei Jahren Sieger der Erste Bank Open, steht nach einem Erfolg gegen Pablo Carreno Busta im Viertelfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in der Wiener Stadthalle. Turnierfavorit Novak Djokovic hatte davor ebenfalls den Einzug unter die letzten Acht geschafft.

So schnell kann es gehen im Tennissport: Gegen Dennis Novak stand Kevin Anderson noch am Rande des sportlichen Abgrunds, musste im Tiebreak des dritten Satzes drei Matchbälle des Österreichers abwehren. Gegen Pablo Carreno Busta, in diesem Jahr immerhin Halbfinalist bei den US Open, ließ Anderson beim 7:5 und 6:1 dagegen nichts anbrennen. Der Südafrikaner, der 2018 im Endspiel in der Wiener Stadthalle Kei Nishikori besiegt hatte, darf sich am Donnerstag gemütlich zurücklehnen und auf seinen Viertelfinalgegner warten: Der wird im Match zwischen Daniel Evans und und dem österreichischen Überraschungsmann Jurij Rodionov ermittelt.

Einige Probleme hatte Novak Djokovic im ersten Satz mit Borna Coric. Der Kroate konnte mehrere Satzbälle nicht verwerten, musste sich nach einer Spielzeit von 2:07 Stunden dem Weltranglisten-Ersten mit 6:7 (11) und 3:6 geschlagen geben. Djokovic bekommt es im Viertelfinale entweder mit Hubert Kurkacz oder Lorenzo Sonego zu tun.

Titelverteidiger Dominic Thiem bestreitet am Donnerstag sein zweites Match. Thiem spielt nicht vor 17:30 Uhr (live im TV und Stream bei ServusTV) gegen den Chilenen Cristian Garin.