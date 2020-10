tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Neuer Gegner für Dominic Thiem! Kei Nishikori muss zurückziehen

Dominic Thiem wird in der ersten Runde nicht wie geplant auf Kei Nishikori treffen. Der Japaner musste verletzungsbedingt zurückziehen, für ihn rückt VItaliy Sachko als Lucky Loser ins Feld.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 26.10.2020, 20:40 Uhr

Dominic Thiem trifft nicht wie geplant auf Kei Nishikori.

Dominic Thiem muss kurzfristig seine Pläne ändern. Ein Umstand, der dem Österreicher jedoch nicht unrecht sein wird, hatte er doch zuletzt stets betont, vor seinem ursprünglichen Erstrundengegner bei den Erste Bank Open, vor Kei Nishikori, höchsten Respekt zu haben. Nun wurde bekannt, dass es doch nicht gegen den Japaner gehen wird, Nishikori musste aufgrund einer Verletzung an der rechten Schulter zurückziehen. Dies ist gleichbedeutend mit dem Saisonende für den Japaner.

Für ihn rückt der Ukrainier Vitaliy Sachko ins Feld, der in der zweiten Qualifikationsrunde knapp an Norbert Gombos gescheitert war. Sachko rangiert auf dem 529. Weltranglistenplatz, ist ein dementsprechend ungleich angenehmeres Auftaktlos für Österreichs Nummer eins. Zumal das Teilnehmerfeld der Erste Bank Open ansonsten nur so gespickt mit Topstars ist. Sachko und Thiem werden am morgigen Dienstag die dritte Partie nach 14:00 Uhr bestreiten.

Auch Schwartzman und de Minaur ziehen zurück

Bereits am Montagvormittag wurde bekannt, dass die beiden gestrigen ATP-Finalisten Alex de Minaur (Finale von Antwerpen) und der Vorjahresfinalist Diego Schwartzman (Köln-Endspiel) ihren Start beim ATP-500-Event von Wien zurückgezogen haben. Für sie rückten Jason Jung und Lorenzo Sonego als Lucky Loser ins Feld.

Hier geht´s zum Draw der Erste Bank Open.