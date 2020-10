tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Novak Djokovic über Jannik Sinner - "Nächster Top-Top-Spieler"

Novak Djokovic hat sich am Rande der Erste Bank Open auch über die ihm nachfolgende Generation an Tennisspielern geäußert - und insbesondere Jannik Sinner dabei hervorgehoben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 29.10.2020, 13:53 Uhr

Novak Djokovic sieht in Jannik Sinner sehr großes Potential

Von Michael Rothschädl aus der Wiener Stadthalle

Abseits des großen Rampenlichts bei den Erste Bank Open, vor leeren Rängen am NextGen-Court, kommt es am Donnerstag zu einem ganz besonders interessanten Match-Up. Im Achtelfinale des ATP-500-Events werden nämlich Andrey Rublev und Jannik Sinner aufeinandertreffen, zwei Spieler, die in ihrer Generation die absolute Weltspitze darstellen. Der 19-jährige Sinner gegen den 23-jährigen Rublev ist auch ein Duell der Next-Gen gegen deren jüngere Nachfolger.

Das sieht auch einer der etablierteren Spieler auf der ATP-Tour, der Weltranglisten-Erste und 17-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic, ähnlich: "Sinner ist der Anführer jener Generation, die jünger ist als Tsitsipas, Zverev und Rublev." Der Südtiroler besitze ein sehr kraftvolles Spiel, habe eine enorme Qualität in seinen Schlägen. "Man kann durchaus sagen, dass er das Potential hat, einer der Topspieler der Welt zu werden."

Zverev, Rublev, Tsitsipas "etablierte Topspieler"

Der Branchenprimus ging sogar noch eine Stufe weiter: "Vielen Experten zufolge ist er der nächste Top-Top-Spieler." Die Herren rund um Sinners nächsten Gegner Rublev, Zverev und Co kann der Serbe unterdessen nicht wirklich als "Potential" für den Tennissport bezeichnen, da diese schon einiges erreicht haben, sich in den letzten Jahren an der Weltspitze etablieren konnten. "Sie sind noch sehr jung, aber sie haben eine Menge Titel. Sowohl Zverev als auch Tsitsipas gewannen die Nitto-ATP-Finals, die nach den Grand Slams das größte Ereignis in unserem Sport sind. Diese Jungs sind also bereits etablierte Spitzenspieler."

Nichtsdestotrotz gäbe es viele Eventualitäten, die zusammenkommen müssten, damit ein Spitzenspieler Jahr für Jahr das Beste aus sich rausholen könne, starke Leistungen auch über fünf, zehn, fünfzehn Jahre hinweg durchhalten könne. "Ich glaube, die Chancen sind viel höher, ein großartiges Grand Slam oder eine großartige Saison zu spielen", erklärte der Serbe. Solche Leistungen aber über Jahre hinweg durchzuhalten, sei eine viel größere Challenge.

Djokovic zum sechsten Mal "Year-End-Number-One"

"Offensichtlich ist der Gewinn eines Grand Slams einer der größten Erfolge und Errungenschaften, die man in unserem Sport haben kann. Und natürlich kann jeder ein paar unglaubliche Wochen haben, aber kann man das dann wirklich Jahr für Jahr tun, die Nr. 1 in der Welt sein und das Jahr als Nr. 1 beenden?", so Djokovic. Dies sei nämlich das ultimative Ziel im Sport, das private und sportliche Leben so in Einklang zu bringen, um über die gesamte Saison zu wachsen und schließlich auch einer der Anwärter auf den Platz an der Spitze der Weltrangliste zu sein.

Einen Platz, den der Serbe mittlerweile so lange innehat wie nur ein Spieler vor ihm: Roger Federer. Dass es ein großes Ziel des Serben ist, diesen Rekord des Schweizers einzustellen, daraus macht Djokovic unterdessen kein Geheimnis. Mit dem Zweitrundenerfolg über Borna Coric hat der 33-Jährige nun einen Grundstein gelegt, Federer schon bald zu überholen: Djokovic wird das Jahr als Nummer eins der Welt beenden - und hat damit zum sechsten Mal das erreicht, was er als "ultimative Ziel" für die junge Generation ausgibt.