Erste Bank Open: Sensations-Mann Lorenzo Sonego schlägt Dan Evans steht im Finale

Lorenzo Sonego steht im Finale der Erste Bank Open. Der Lucky Loser besiegte in der Vorschlussrunde Dan Evans und trifft nun auf Höhenflieger Andrey Rublev.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 31.10.2020, 17:07 Uhr

Lorenzo Sonego setzt seinen Sensations-Lauf bei den Erste Bank Open fort

Von Michael Rothschädl aus der Wiener Stadthalle

"Das war das beste Match meines Lebens. ich habe so, so gut gespielt", sollte Lorenzo Sonego im Anschluss an den größten Erfolg seiner Karriere, im Anschluss an seinen Viertelfinalerfolg über den Weltranglisten-Ersten, Novak Djokovic, dem frenetischen Wiener Publikum ausrichten. Oft ist es jedoch eine enorm harte Aufgabe, an solche Ausnahme-Leistungen anknüpfen zu können, nicht im nächsten Match gleich wieder einen Rückschlag zu erleiden.

Dass Lorenzo Sonego aber keinerlei Ambitionen hatte, seinen Erfolgslauf bei den Erste Bank Open an diesem Samstagnachmittag enden zu lassen, das zeigte der Italiener zum Start in sein Halbfinalduell mit Dan Evans eindrucksvoll. Der Weltranglisten-42. startete furios und lag nach gerade einmal neun Minuten bereits mit 3:0 in Front. Erneut waren es gute Aufschläge und insbesondere die zwar unorthodoxe aber enorm effektvolle Vorhand, die dem Italiener stets den gewünschten Erfolg bringen sollten. Sonego konnte das irre Niveau zum Start ins Match zwar nicht halten, blieb aber souverän und kam recht zügig zum 6:3-Satzgewinn.

Im Endspiel wartet Andrey Rublev

Auch zum Start in Durchgang zwei war es der Italiener, der die erste Duftmarke setzen konnte. Sonego schnappte sich gleich im ersten Game den Aufschlag des Briten und ging schnell mit 2:0 in Front. Bei eigenem Aufschlag präsentierte sich der Weltranglisten-42. weiterhin nahezu unantastbar, weshalb es Dan Evans nicht gelingen sollte, einen Weg zurück in dieses Match zu finden. Die einzige Breakchance des 30-Jährigen konnte Sonego mit einer sensationellem Vorhandwinner abwehren. Mit 6:4 ging auch Satz zwei an den Italiener, der damit in sein erst zweites ATP-Endspiel einzieht. Und das, bei einem derart stark besetzten Feld wie bei den Erste Bank Open.

Im Endspiel trifft Lorenzo Sonego nun auf den Mann der Stunde auf der ATP-Tour, auf den Russen Andrey Rublev. Dieser profitierte im Halbfinale von einer Aufgabe des Südafrikaners Kevin Anderson und steht bereits in seinem fünften Finale der Saison - in dem er nun seinen fünften Titel feiern könnte. Das Endspiel wird am morgigen Sonntag über die Bühne gehen.