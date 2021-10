tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Sinner und Monfils debütieren am Mittwoch, Generationenduell zwischen Murray und Alcaraz

Am Mittwoch werden auf dem Centre Court bei den Erste Bank Open in Wien gleich drei Italiener im Einsatz sein. Ergänzt wird das Programm in der Stadthalle mit dem Match zwischen Andy Murray und Carlos Alcaraz. Alle Partien gibt es ab 14:00 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.10.2021, 23:09 Uhr

© Getty Images Andy Murray und Carlos Alcaraz treffen am Mittwoch aufeinander

Nachdem sich am Dienstag mit Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev die beiden Topgesetzten der Einzel-Konkurrenz die Ehre gaben, haben am Mittwoch zahlreiche Youngsters die Chance, ihr Können bei den Erste Bank Open in Wien unter Beweis zu stellen.

Den Auftakt macht der frischgebackene Antwerpen-Sieger Jannik Sinner, der es um 14:00 Uhr mit dem Aufschlagriesen Reilly Opelka zu tun bekommt. Danach treffen auf dem Centre Court Youngster Lorenzo Musetti und Publikumsliebling Gael Monfils aufeinander.

Melzer/Zverev am Heumarkt

Das Match des Tages bestreiten anschließend nicht vor 17:30 Uhr Andy Murray und Carlos Alcaraz. Die beiden trafen unlängst in Indian Wells aufeinander, in der kalifornischen Wüste setzte sich der dreifache Grand-Slam-Champion aus Schottland in drei Sätzen durch. Abgerundet wird das Programm auf dem Centre Court von Matteo Berrettini und Nikoloz Basilashvili.

Auch am Heumarkt wird die italienische Fahne hochgehalten. Nach einem Doppel zu Beginn (12:00 Uhr) misst sich Lorenzo Sonego mit Lucky Loser Dominik Koepfer, danach fordert Fabio Fognini den Argentinier Diego Schwartzman. Das Highlight aus österreichischer Sicht: Nicht vor 16:00 Uhr und als viertes Match des Tages treffen Jürgen Melzer und Alexander Zverev auf John Peers und Filip Polasek.

Hier das Einzel-Tableau in Wien

Hier der Spielplan für Mittwoch