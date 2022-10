tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Stefanos Tsitsipas besiegt Dennis Novak in zwei Sätzen

Stefanos Tsitsipas steht nach einem 7:6 (2) und 6:2-Erfolg über Dennis Novak im Achtelfinale der Erste Bank Open in Wien.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.10.2022, 17:15 Uhr

© GEPA pictures Stefanos Tsitsipas setzte sich gegen Dennis Novak durch

Dennis Novak wusste den österreichischen Fans am Nationalfeiertag kein Geschenk zu bereiten: Der Weltranglisten-155. aus Wiener Neustadt musste sich dem an Position zwei gesetzten Stefanos Tsitsipas in der ersten Runde der Erste Bank Open in Wien mit 6:7 (2) und 2:6 geschlagen geben.

Novak gelang nach einem ausgeglichenen Beginn das erste Break zum 4:3, Tsitsipas schlug jedoch im nächsten Spiel zurück. Anschließend ging der Eröffnungssatz in ein Tiebreak, in dem sich der Österreicher von einem leichten Smashfehler beim Stand von 1:1 nicht mehr erholten sollte. Tsitsipas sicherte sich die Kurzentscheidung mit 7:2.

Tsitsipas nun gegen Coric

Damit war Novaks Widerstand gebrochen, Tsitsipas machte im zweiten Satz mit zwei Breaks kurzen Prozess. Nach 88 Minuten Spielzeit verwandelte der Weltranglistenfünfte seinen ersten Matchball zum 7:6 (2) und 6:2-Erfolg. Er bekommt es im Achtelfinale mit dem Kroaten Borna Coric zu tun.

Zuvor hatte sich auf dem Center Court Jannik Sinner gegen Cristian Garin klar mit 6:3 und 6:2 behauptet. Auf dem Heumarkt gewann Marcos Giron gegen Tallon Griekspoor mit 6:4 und 6:2, Dan Evans löste im darauffolgenden Match bereits sein Viertelfinalticket. Der Brite schlug Karen Khachanov überraschend glatt mit 6:2 und 6:2.

