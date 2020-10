tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Thiem vor Rublev-Duell: "Schrotet mit Vorhand alles durch"

Dominic Thiem trifft mit Andrey Rublev auf einen Gegner, den er bereits aus zahlreichen Trainingssessions kennt. Und dessen Stärken er zu schätzen weiß.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 30.10.2020, 13:43 Uhr

Erste Bank Open: Dominic Thiem weiß über die Stärken von Andrey Rublev Bescheid

Von Michael Rothschädl aus der Wiener Stadthalle

Bereits der erste Blick auf die Auslosung der Erste Bank Open hat gezeigt: Es könnte zum ganz großen Kracher kommen. Zum Kracher zwischen Dominic Thiem und Andrey Rublev, zum Spiel der beiden Offensiv-Artisten, zum Duell zweier der attraktivsten Spieler auf der ATP-Tour. Kurz vor 20:00 Uhr Ortszeit am gestrigen Donnerstag war es dann beschlossene Sache, Thiem gab sich gegen Garin keine Blöße, folgte Rublev, der von einer Aufgabe des Italieners Jannik Sinner profitiert hatte, in die Runde der letzten Acht.

Bereits wenige Augenblicken nach seiner nahezu makellosen Performance hatte Thiem nur lobende Worte für seinen kommenden Gegner übrig, für einen Spieler, den er derzeit als einen der besten drei, zumindest aber der besten fünf Tennisspieler dieses Planeten sieht. "Er ist in einer großartigen Form, hat zwar erst diese Woche die Top-10 erreicht, zählt für mich aber eigentlich schon seit Anfang des Jahres zur absoluten Weltspitze", so der Österreicher.

Thiem mit klarem Plan

Rublev sei ein Spieler, den er so gut kenne wie kaum jemanden auf der Tour, zahlreiche Trainingssessions mit dem 23-Jährigen hätten den Österreicher nie enttäuscht: "Wenn man einmal keinen so guten Rhythmus hat, hat man diesen nach einem Training mit ihm wieder gefunden. Er spielt so ein hohes Tempo und das fast fehlerfrei", schätzt der Weltranglisten-Dritte die Einheiten mit dem Russen, die auch bei seinem bislang größten Karriere-Erfolg eine entscheidende Rolle gespielt haben: "Bei den US Open haben wir an den trainingsfreien Tagen fast immer miteinander trainiert."

Nun muss Thiem also gegen einen Spieler ran, den er als einen seiner "Lieblingsmenschen auf der Tour" bezeichnet. Aufgrund der vielen Trainings ist der Österreicher zwar vor den Stärken des Russen gewarnt, hat dementsprechend aber auch schon einen recht klaren Plan, wie er das Match denn zu gestalten habe: "Natürlich möchte ich seine Vorhand vermeiden, da schrotet er aus fast jeder Lage durch - und das fast ohne Fehler", so der Österreicher.

Rublev mit stark verbessertem Aufschlag

Das heutige Viertelfinalduell zwischen Thiem und Rublev wird außerdem eine Neuauflage des Erstrundenmatches aus 2017 bei den Erste Bank Open sein, damals sollte Thiem recht klar die Oberhand behalten. Maßstab sieht der Weltranglisten-Dritte in diesem Match aber keinen: "Es ist heute viel schwerer, gegen ihn zu spielen. Er hat seinen Aufschlag enorm verbessert, damals ist man viel leichter in die Rallyes gekommen. Und wenn man einmal gegen ihn in der Defensive ist, kommt man fast nicht mehr raus. Er spielt die Punkte sehr gut zu Ende", erklärte der Österreicher.

Deswegen sei die Ausrichtung für das Match eine offensive, zumindest ausgeglichen möchte er die Punkte allenfalls gestalten. "Es wird aber unfassbar schwer", so der US-Open-Sieger. Das Match zwischen Thiem und Rublev ist als zweites Match nach 14:00 Uhr (live bei ServusTV und in unserem Liveticker) angesetzt, weswegen sich Thiem recht zügig aus der Pressekonferenz verabschieden musste. Ebenso zügig wie wohl auch die Ballwechsel im morgigen Viertelfinal-Showdown zu erwarten sind.