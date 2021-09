tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Turnierdirektor Herwig Straka rechnet mit "vier bis fünf" Top-Ten-Spielern

Turnierdirektor Herwig Straka geht auch in diesem Jahr wieder von einem starken Teilnehmerfeld bei den Erste Bank Open in Wien aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.09.2021, 21:12 Uhr

In den vergangenen Jahren wussten die Erste Bank Open in Wien ein ums andere Mal mit einem sensationellen Starterfeld zu begeistern und auch 2021 dürften die österreichischen Tennisfans wieder voll auf ihre Kosten kommen. Denn wie Herwig Straka gegenüber der "Kleinen Zeitung" betonte, werden "wir vier bis fünf Spieler aus den Top zehn in der Stadthalle dabei haben".

Definitiv nicht in Österreich spielen werden aus den Top Ten Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Dominic Thiem und Roger Federer. Bleiben aus derzeitiger Sicht noch Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Matteo Berrettini und Casper Ruud, die beim ATP-500-Turnier an den Start gehen könnten.

Wien als Profiteur der Absagen?

Zu einem neuerlichen Auftritt Djokovics in Wien meinte Straka: "Dass er in New York verloren hat, war bestimmt nicht zu unserem Nachteil." Definitiv in der österreichischen Hauptstadt spielen werden Felix Auger-Aliassime und Jannik Sinner, auch Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti seien Thema.

Angesichts der Absage des Asia Swings und des normalerweise parallel zum Event in Wien stattfindenden Turniers in Basel steht Straka auch außerhalb der Top Ten fast der gesamte Spielermarkt zur Verfügung. Konkurrenz gibt es lediglich aus St. Petersburg, wo vom 25. bis 31. Oktober ein 250er-Event über die Bühne geht.