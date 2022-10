tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Was hat Stefanos Tsitsipas noch im Tank?

Stefanos Tsitsipas bestritt in diesem Jahr die meisten Matches alles Spieler. Könnte dieser Umstand am Mittwoch für Dennis Novak zum Vorteil werden?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.10.2022, 22:34 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas trifft am Mittwoch auf Dennis Novak

Stefanos Tsitsipas wird am Mittwoch sein sage und schreibe 77. Match des Jahres bestreiten. Obwohl der Grieche eine gute Bilanz von 56 Siegen und 20 Niederlagen ausweisen kann und sich somit bereits sein Ticket für die ATP Finals in Turin sicherte, blieb er in dieser Saison hinter seinen Erwartungen zurück. Insbesondere auf Grand-Slam-Ebene (Halbfinale, Achtelfinale, dritte Runde und erste Runde) wusste Tsitsipas alles andere als zu überzeugen.

Und so geht es für Tsitsipas, der in dieser Spielzeit mehr Matches als alle anderen Spieler auf der Tour bestritt, bei den drei letzten Turnieren der laufenden Spielzeit in Wien, Paris und Turin um einen halbwegs versöhnlichen Saisonabschluss. Bei den Erste Bank Open trifft der 24-Jährige zunächst auf den österreichischen Wildcard-Inhaber Dennis Novak, ehe bereits in der zweiten Runde Cincinatti-Champion Borna Coric warten könnte.

In der vergangenen Woche ging Tsitsipas beim ATP-250-Turnier in Stockholm an den Start, im Finale unterlag er Holger Rune sang- und klanglos in zwei Sätzen. Dennoch, das wurde der Grieche in der jüngeren Vergangenheit nicht müde zu betonen, sei seine Liebe für den Tennissport so groß wie nie zuvor.

Mit Blick auf seine zahlreichen Auftritte bei kleineren Turnieren lässt sich dieser Umstand wohl kaum bestreiten. Und dennoch stellt sich nun natürlich die Frage, wie viele Kraft Tsitsipas angesichts seines Mammutprogramms noch in sich trägt. Erste Aufschlüsse darüber wird es am Mittwoch ab ca. 16:00 Uhr (live im TV und Livestream bei ServusTV und ServusTV On sowie im tennisnet-Matchtracker) geben.

