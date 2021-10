tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open Wien: Alexander Zverev und Frances Tiafoe live im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Endspiel der Erste Bank Open 2021 auf Frances Tiafoe. Das Finale gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2021, 21:43 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Zverev oder Frances Tiafoe - wer gewinnt die Erste Bank Open 2021?

Alexander Zverev geht als ganz klarer Favorit in das Finale der Erste Bank Open 2021: In der direkten Bilanz mit Frances Tiafoe führt der Deutsche mit 5:1-Siegen, das letzte Treffen liegt allerdings schon zwei Jahre zurück. Damals gewann Zverev glatt in zwei Sätzen. Darüber hinaus hat Zverev aber auch deutlich weniger Kraft verbraucht als Tiafoe, der nicht nur im Halbfinale gegen Jannik Sinner ein episches Comeback hinlegen musste. Sondern auch schon am Donnesrtag in Runde zwei gegen Stefanos Tsitsipas. Nicht zu vergessen: Frances Tiafoe musste sich in Wien durch die Qualifikation kämpfen.

Für Zverev steht der bereits 18. Trniersieg auf der ATP-Tour an, Tiafoe hat erst einmal angeschrieben. 2018 in Delray Beach.

Zverev vs. Tiafoe - wo es einen Livestream gibt

Das Finale von Wien zwischen Frances Tiafoe und Alexander Zverev gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV.

