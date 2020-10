Erste Bank Open Wien live: Novak Djokovic vs. Lorenzo Sonego im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic bekommt es im Viertelfinale der Erste Bank Open mit Lorenzo Sonego zu tun. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im Livestream bei servustv.com und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2020, 12:03 Uhr

© GEPA Pictures Novak Djokovic trifft im Wien-Viertelfinale auf Lorenzo Sonego

In seinen ersten beiden Runden in Wien hatte Djokovic im ersten Durchgang jeweils hart zu kämpfen, Satz musste der Weltranglistenerste jedoch noch keinen abgeben. Gleiches gilt auch für seinen Viertelfinalgegner - zumindest im Hauptbewerb. In der Qualifikation war Lorenzo Sonego gegen Aljaz Bedene sogar als Verlierer vom Platz gegangen, der Italiener rutschte aber als Lucky Loser doch noch in den Main draw.

Djokovic und Sonego haben auf der Tour noch nie gegeneinander gespielt, die Favoritenrolle ist aber trotz des bislang noch ausgebliebenen Duells eindeutig verteilt: Alles andere als ein Zweisatzerfolg des Serben wäre eine große Überraschung.

Djokovic vs. Sonego - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Lorenzo Sonego gibt es ab 17:30 Uhr im Livestream bei servustv.com und in unserem Match-Tracker.