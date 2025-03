Eva Lys: Gewinn eines Grand Slams ist das große Ziel

Eva Lys gehörte seit dem tollen Abschneiden bei den Australian Open zu den besten 100 Spielerinnen der Welt. Die aktuell 77. der Weltrangliste unterstreicht nun ihre Ambitionen für mehr.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.03.2025, 11:57 Uhr

© Getty Images Eva Lys hat sich in diesem Jahr erstmals in die Top 100 gespielt.

Für Eva Lys hat sich mit dem Achtelfinaleinzug bei den Australian Open das Leben als Tennisprofi nachhaltig verändert. Neben mehr medialer Aufmerksamkeit, gehört die 23-Jährige seit ihrem Lauf in Melbourne zu den besten 100 Spielerinnen der Welt. Seit einigen Wochen ist die Hamburgerin sogar die beste deutsche Spielerin auf der Tour.

Im Interview mit dem kicker unterstreicht Lys nun ihre Ambitionen, um sich nachhaltig in der Weltspitze des Damentennis zu etablieren. “Ich peile jetzt die Top 70 an, dann die Top 50”, gibt sich der aktuelle Shooting-Star des deutschen Tennis selbstbewusst. Den gemachten Schritt bezeichnet Eva Lys als “ersten kleinen Durchbruch”. Ein deutliches Zeichen, dass das neue Mitglied der Top 100 noch einiges vorhat. Als großes Ziel nennt die Rechtshänderin den Gewinn eines Grand Slams.

Eva Lys: "Die Tour ist sehr stark"

Dass die öffentliche Wahrnehmung auf die Leistungen oftmals sehr verzerrt ist, ist für Eva Lys in gewisser Hinsicht nachvollziehbar: “Die Tour ist sehr stark und wenn man nicht mit 20 gefühlt in den Top 10 der Welt ist oder einen Grand Slam gewonnen hat, gibt es gleich ein schlechtes Bild.”

Nach den Australian Open folgte beim ersten Turnier direkt eine Niederlage. Beim WTA-Turnier in Linz besiegelte eine Dreisatzniederlage gegen Petra Martic das Erstrundenaus. Beim WTA 1000er in Dubai war nach überstandener Qualifikation in der zweiten Runde gegen Jasmine Paolini das Turnier beendet.