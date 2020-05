Fabio Fognini: "Da habe ich geheult wie ein Baby"

Auf dem Tennisplatz schwebt er oft zwischen Genie und Wahnsinn und lässt gerne mal den Macho raushängen - aber Fabio Fognini kann auch sentimental werden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2020, 00:51 Uhr

© Getty Images Fabio Fognini

Und zwar immer dann, wenn er seine Familie und Freunde wieder alleine lassen muss, um seinem Job nachzugehen. "Die schlimmste Zeit für mich ist zwischen Dezember und Januar, wenn es bald wieder ins Flugzeug geht", gestand Fognini dem Portal behindtheracquet.com. In der langen Off-Season habe er die Chance, Freunde zu treffen, schön essen zu gehen. Aber in den Tagen, bevor es wieder auf die Tour gehe, werde er regelmäßig krank, seit rund zehn Jahren. Die Zeit zu Hause - sie sei wie ein anderes Leben, von dem er sich dann eben wieder verabschieden müsse.

Ganz schlimm sei es gewesen, als sein erstes Kind auf die Welt kam. "Es war acht Monate alt, und Flavia und ich waren in Miami zur Vorbereitung. Das war eine einmalige Zeit. Aber ich musste nach Australien fliegen und habe geweint wie ein Baby. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, sie zu verlassen."

Fognini: "50-Prozent-Chance, dass ich kein Tennis mehr spielen kann"

Er habe des öfteren Momente in seinem Leben, in denen er über eine Auszeit nachdenke, so Fognini weiter. Ein Mal auch unfreiwillig, mit 18 Jahren, als sein Handgelenk schmerzte. Sein Doktor habe ihm zu einer OP geraten, aber gesagt, dass er zu 50 Prozent danach nicht mehr Tennis spielen könne. Fognini entschied sich dagegen. "Bis heute hatte ich noch nie eine OP, und ich bin dankbar für die Entscheidung, die ich damals getroffen habe."

Aktuell scheint der Italiener die Corona-Auszeit so gut es geht zu genießen und ausreichend "Family-Time" zu verbringen - auf äußerst kreative Art. Bleibt zu hoffen, dass ihm der Abschied dann nicht umso schwerer fällt, sollte es irgendwann wieder auf Tour gehen...