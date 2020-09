Fazit zum Challenger-Tour-Comeback: Angekommen in der "neuen Realität"

Vier Turniere in zwei Ländern wurden nach dem Corona-Shutdown auf der ATP-Challenger-Tour wieder ausgetragen, wir waren bei den Veranstaltungen in Italien vor Ort. Wie läuft professionelles Tennis in Zeiten der Pandemie ab? Das Bild ist eher zwiegespalten.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 01.09.2020, 13:49 Uhr

Während die Eindrücke via Live-Stream von der zweiwöchigen Turnierserie im tschechischen Prag, unterstützt durch den Star-Auftritt des dreimaligen Grand-Slam-Siegers Stan Wawrinka, mit vollgepackten Rängen an die unglückselige Adria-Tour erinnerten, ergab sich bei Ankunft bei den Città di Todi in Umbrien ein völlig anderes Bild.

Bereits außerhalb des Turniergeländes wurde man mit tief im Gesicht sitzender Maske von den Organisatoren begrüßt. Klassische Presseakkreditierungen gab es keine. Auf der Rückseite eines Tickets wurde vermerkt „Press - tutti i giorni“. Nach erfolgreich absolvierten Fiebertest per Infrarot-Handgerät brachte einen das Stück Papier über einen kleinen Umweg unter schattenspendenden Bäumen in der brütenden Hitze auf der weitläufigen Anlage des Tennis Club Todi 1971 schließlich auf eine der beiden Tribünen des Center-Courts.

Der offizielle Eingang war den Spielern, ihrer Begleitperson, den Offiziellen und Mitarbeitern des Turniers vorbehalten. Auf der gesamten Anlage herrschte die Pflicht zum Tragen einer Maske. Penibel wurde darauf geachtet, dass diese auch nicht verrutscht und die ein oder andere Nase zum Vorschein kommt. Die Tribünen an den Längsseiten des Hauptplatzes boten für circa 300 Personen Platz. Jedoch musste jeder zweite Sitz freigehalten werden. Es griff das inzwischen bekannte Social-Distancing.

Negative Tests, positive Stimmung

Ein Andrang von Zuschauermassen musste hier allerdings bis einschließlich zum Finaltag nicht bewältigt werden. Vielleicht lag es an den Temperaturen mit bis zu 40 Grad, an der Ferienzeit Mitte August oder an der Abgeschiedenheit des Events im italienischen Nirgendwo. Wahrscheinlich ein bisschen von allem. Nichtsdestotrotz wirkten die Veranstalter von MEF-Tennis-Events, unter der Leitung einer Familie aus Todi, die mehrere Challenger-Turniere am Stiefel organisieren, jederzeit gerüstet den Anforderungen der „neuen Normalität“ gerecht zu werden.

Eine Tatsache, denen auch die Spieler vor Ort höchsten Respekt zollten. Diese waren durchweg voll des Lobes. Die regelmäßig durchgeführten Tests der Spieler und deren Entourage auf COVID-19 waren bis auf eine Ausnahme durchweg negativ, die Stimmung unter den Cracks positiv. Ein sicheres Gefühl von einem „Leben in der Bubble“ stellte sich ein, verstärkt durch einen eigenen abgesonderten Bereich auf dem Turniergelände, gemütlich ausgestattet mit Liegestühlen und Restaurant. Ein sommerliches Idyll in Zeiten der Pandemie.

Anderes Bild in Triest

Nach sieben Tagen in Umbrien, Ankunft im rund 600 Kilometer entfernten Triest. Die Hauptstadt der Region Friaul-Julisch Venetien unterschied sich durch ihre wechselvolle Geschichte merklich von anderen Metropolen des Landes. Die Einflüsse der langen Herrschaft der Habsburger und die Nähe zu Slowenien waren deutlich spürbar. Zweisprachig werden die Ortsnamen ausgeschrieben als es auf einen Hügel hoch über dem Golf von Triest in Richtung Tennis-Club-Triestino ging. Während in Todi bereits die 12. Ausgabe des Events über die Bühne gegangen war, lud man hier zur Premiere auf der ATP-Challenger-Tour.

Auch der erste Eindruck war anders. Es herrschte freier Eintritt. Für die Spieler schienen keine separaten Bereiche vorgesehen. Zudem trug mit Ausnahme der Spieler und Turnierverantwortlichen kaum jemand eine Mund-Nasen-Bedeckung, was seit dem Maskenball in der Provinz Perugia doch etwas befremdlich wirkte. Lediglich der obligatorische Temperatur-Check am Eingang wurde auch hier durchgeführt, Akkreditierungen für die Medienvertreter wurden wie im Prä-Corona-Zeitalter üblich mit der Aushändigung einer offiziellen „Badge“ des Turniers getätigt. Auch wenn meine - trotz vorheriger Anmeldung - die Funktion „Coach“ auswies, ließ ich mich davon nicht beirren und nahm sie als „besonderes Exemplar“ in die persönliche Sammlung auf.

Kritik der Spieler

Die Stimmung bei den Profis: zwiegespalten. Die Akteure, die vom Turnier aus der tschechischen Hauptstadt angereist waren, schienen weniger irritiert von dem etwas saloppen Umgang in Bezug auf Abstandsregeln und Maskenpflicht als die, die mit mir aus Todi gekommen waren. „Vielleicht liegt es auch daran, dass in Todi ein deutscher Supervisor vor Ort war, hier ein Italiener“, lautete der etwas süffisante Kommentar von einem der Profis am Rande des Spielfelds.

Zugegeben war auch hier der Zuschauerspruch zu Wochenbeginn übersichtlich. Als jedoch gen Final-Wochenende immer mehr Publikum das wesentlich kleinere Gelände füllte, konnte kaum ein Sicherheitsabstand auf, als auch rund um den Campo-Centrale gewährleistet werden. Immer mehr Leute drängten sich dicht an dicht entlang der Umzäunung, um insbesondere den Sensationslauf des spanischen Teenagers Carlos Alcaraz zu seinem ersten Titelgewinn auf der Challenger-Tour zu begutachten.

Kehrtwende am Freitag

Freitagnachmittag inmitten der Viertelfinalbegegnungen war es dann soweit. Das Sicherheitspersonal, bestehend aus zwei jungen Männern in blauer Dienstkleidung, wurde aktiv und begann die Leute freundlich aber bestimmend darauf hinzuweisen ihre „Masquerina“ aufzusetzen. Eine entsprechende Durchsage folgte.

„In Italien gilt ein Mindestabstand von einem Meter. Innerhalb dessen muss bei Freiluftveranstaltungen keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Sobald dieser nicht mehr gewährleistet ist, gilt die Maskenpflicht“, erklärte Turnierdirektor Piero Tononi das Vorgehen. „Dieser Fall trat ab Freitag ein und wir haben die dementsprechenden Maßnahmen eingeleitet.“

Fazit

Im Allgemeinen muss vor jedem Veranstalter, der in diesen schwierigen Zeiten ein Turnier durchführt, der Hut gezogen werden. Sicherlich möchte jeder der Organisatoren ein sicheres, den Hygieneregeln entsprechendes, Event abhalten. Die Ansätze bei der Durchführung haben sich jedoch als unterschiedlich herausgestellt, auch geprägt durch Vorschriften in den verschiedenen Regionen und Ländern.

Kann also Profi-Tennis während der Corona-Krise funktionieren? Lässt man einmal Reisebeschränkungen außen vor, die mit Sicherheit eine der größten Hürden für die Profis im globalen Wanderzirkus darstellen, können Events aber durchaus ausgetragen werden. Eine dementsprechende Vorbereitung der Organisatoren und das Bestreben der Beteiligten an einem solchen Event sich verantwortungsvoll zu verhalten, sind dabei essentiell und eine Grundvoraussetzung.