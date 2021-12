Feinschliff für die Australian Open? Naomi Osaka zurück am Court gesichtet

Am Mittwoch machte ein Video von Naomi Osaka zurück am Tennisplatz in L.A. die Runde. Ein Start der Japanerin zum Jahresbeginn in Down Under scheint damit zumindest nicht unwahrscheinlich.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 09.12.2021, 08:52 Uhr

Naomi Osaka wurde zurück auf dem Tennisplatz gesichtet

Das Feld aufseiten der WTA zeigte sich gegen Ende der Saison 2021 zusehends ausgedünnt. Die zweifelfrei größten Abwesenden: Naomi Osaka und Ash Barty. Erstere hatte verfrüht einen Schlussstrich unter einer äußerst komplizierten Saison gezogen, sich die Zeit für sich genommen, um den Trubel auf und vor allen Dingen abseits des Platzes hinter sich zu lassen.

Dabei hatte die Saison 2021 so gut begonnen für den japanischen Superstar: In Australien hatte die 24-Jährige zum Jahresstart ihren bereits vierten Grand-Slam-Titel gewinnen können. Zu einer Phase, in der Osaka auf Hartplatz nahezu unbesiegbar wirkte. Es folgte eine bittere - und mindestens ebenso deutliche - Viertelfinalniederlage in Miami. Und daraufhin eine monatelange Durststrecke.

Osaka am Court gesichtet

Osaka sorgte für einem Coming-out rund um psychische Probleme für Aufregung, zog aus den French Open raus und scheiterte bei den Olympischen Spielen ebenso früh wie bei den US Open im Herbst. In Wimbledon fehlte die 24-Jährige vollends. Nun, so scheint es, dürfte eine Rückkehr der japanischen Überfliegerin kurz bevorstehen, erst am Mittwoch machte ein Video vom Trainingscourt in L.A. die Runde.

Dort schlägt sich Naomi Osaka mit Hitting Partner Martin Redlicki ein. Damit scheint eine Rückkehr der Japanerin bei den Australian Open zum Start in die Saison 2022 zumindest nicht unwahrscheinlich. Anders als Altmeisterin Serena Williams steht Osaka auf der Entry List für Melbourne, würde dort zum derzeitigen Stand als Nummer 13 an den Start gehen. Über ihre aktuelle Form jedenfalls lässt auch das kurze Video vom Training wenig Rückschlüsse zu.