Auf der Überholspur fahren die anderen

Nach einer Verletzungspause meldet sich Felix Auger-Aliassime zurück. In Madrid verlor er allerdigns sein erstes Match gegen Dusan Lajovic knapp in drei Sätzen. Sand scheint bei dem Kanadier noch immer nicht die große Liebe zu sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.04.2023, 10:57 Uhr

Die lang herbeigesehnte, geschriebene, diskuttierte Wachablösung im Tennis wird langsam aber sicher wirklich Realität. Carlos Alcaraz, Holger Rune und Jannik Sinner gehen bei diesem Generationenwechsel in erster Linie voran. Ein Name, den man bei dieser Entwicklung auch in vorderster Front erwartet hat: Felix Auger-Aliassime.

Und im letzten Herbst schien der Kanadier mit seiner Siegesserie in der Halle auch diese Erwartungen zu erfüllen. Doch 2023 läuft noch nicht rund für den 22-Jährigen. Zuletzt musste er aufgrund einer Knieverletzung nach dem Masters in Miami vier Wochen aussetzen.

Nächster Stop beim Masters in Madrid

In Madrid startete er nun sein Comeback. Ausgerechnet auf seinem ungeliebtem Sand. Ausgerechnet gegen den formstarken Dusan Lajovic, der in Banja Luka Novak Djokovic eine empfindliche Niederlage beibringen konnte und das Turnier sogar gewann. Und die Vorzeichen sollten Recht behalten. Mit 2:6, 6:3 und 6:7 (5:7) musste der Kanadier in der spanischen Hauptstadt die Segel gegen Lajovic streichen.

In Rom wird Felix Auger-Aliassime wieder versuchen, die hohen Erwartungen in ihn und seine Zukunft zu erfüllen. Damit er beim Rennen um die Zukunft im Herren-Tennis nicht nur irgendwie dabei ist, sondern aus ersten Reihe aufschlägt.

