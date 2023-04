Ferrero über Alcaraz: "Er ist noch nicht bei 100 Prozent"

Juan Carlo Ferrero hat sich in einem Interview über seinen Schützling Carlos Alcaraz geäußert. Und dem 19-Jährigen noch einiges an Steigerungspotential attestiert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.04.2023, 15:15 Uhr

© Getty Images Juan Carlos Ferrero traut Carlos Alcaraz noch einiges zu

Grand-Slam-Titel und Weltranglistenerster. Sollte Carlos Alcaraz am morgigen Tag seine Karriere beenden, dürfte er bereits zufrieden auf diese zurückblicken. Doch davon ist der 19-Jährige naturgemäß noch weit entfernt. Denn der Spanier will als einer der besten Spieler aller Zeiten in die Geschichtsbücher eingehen, wie er zuletzt betonte.

Geht es nach seinem Coach Juan Carlos Ferrero, scheint dieses Unterfangen ein durchaus realistisches. Der 43-Jährige äußerte sich in einem Interview mit "Tennis Majors" über die Fähigkeiten seines Schützlings. "Er ist 19 Jahre alt. Er spielt auf höchstem Niveau, aber natürlich ist er noch nicht bei 100 Prozent. Ein Tennisspieler muss sich sein ganzes Leben lang verbessern und Carlos muss in seiner Karriere in der Lage sein, das zu tun", meinte Ferrero.

Alcaraz hebt sich von anderen Spielern ab

Eine der größten Stärken Alcaraz' sei, sich an unterschiedliche Gegner und Spielsituationen anpassen zu können. Zudem könne der 19-Jährige auf dem Platz strategisch vorgehen. Laut Ferrero ein Unterschied zu vielen anderen Spielern: "Im Moment habe ich das Gefühl, dass es zu viele Leute gibt, die das Spiel 'zerstören' und nicht den Punkt aufbauen."

Wie viele unterschiedliche Waffen Alcaraz in seinem Arsenal hat, stellte er in seiner noch jungen Karriere bereits des Öfteren unter Beweis. In seiner Jugend sei die Vielzahl an Möglichkeiten, den Punkt zu gewinnen, nicht immer ein Vorteil gewesen. "Da er reifer ist und mehr Erfahrung hat, scheint er es jetzt besser zusammenhalten zu können", meinte Ferrero.

Alcaraz denkt "super groß"

Nicht zuletzt aufgrund seiner Nationalität wurde Alcaraz immer wieder mit Rafael Nadal in Verbindung gebracht. Für den aktuellen Weltranglistenzweiten sei das eine große Herausforderung gewesen, möchte er dem Sport doch seinen eigenen Stempel aufdrücken. Ferrero könne nicht abschätzen, ob 22 Grand-Slam-Titel auch für Alcaraz realistisch seien. Aber: "Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass er super groß denkt."

Vorerst muss Alcaraz jedoch pausieren. Eine "posttraumatische Arthritis in der linken Hand und muskuläre Beschwerden an der Wirbelsäule" machen ein Antreten beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo unmöglich. Demnach startet der Spanier frühestens beim ATP-500-Event in Barcelona (17. bis 23. April) in die Sandplatzsaison.