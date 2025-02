Fitness-Coach Simcich verlässt das Team von Elena Rybakina

Weitere Unruhe im Coaching-Team von Elena Rybakina. Nach dem Ausscheiden von Super-Coach Goran Ivanisevic und der Suspendierung des umstrittenen Trainers Stefano Vukov verlässt auch ihr langjähriger Fitness-Coach Azuz Simcich das Team.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.02.2025, 18:17 Uhr

© Getty Images Beim Triumph in Indian Wells 2023 schien im Team Rybakina mit Simcich (m.) und Vukov (r.) alles noch in bester Ordnung.

Zur Vorbereitung der aktuellen Spielzeit sah man Elena Rybakina in ihrem Coaching-Staff bestens aufgestellt. Nach der unerwarteten Trennung von ihrem Langzeit-Coach Stefano Vukov vor Start der US Open gab die Kasachin die Zusammenarbeit mit dessen Landsmann Goran Ivanisevic bekannt, der wie die 25-jährige in Wimbledon triumphieren konnte.

Kurz vor den Australian Open zu Beginn des Jahres sorgte Rybakina für Verwunderung, als sie die Rückkehr des von der WTA von der Coaching-Liste gestrichenen Vukov in das Team gemeinsam mit Ivanisevic ankündigte. Nach dem Turnier beendete der kroatische Super-Coach seinerseits die Zusammenarbeit, wodurch es nach einer erneut exklusiven Zusammenarbeit mit Vukov aussah.

Danach verkündete die WTA, dass Vukov nach einer Untersuchung der Spielerinnen-Vereinigung aufgrund seiner umstrittenen Coaching-Methoden, bei denen auch psychische Misshandlungen im Raum standen, nach der bislang provisorischen Sperre nun eine offizielle Suspendierung erhalten hat.

Nach dem ganzen Wirrwarr um ihre Tennis-Übungsleiter hat nun auch ihr langjähriger Fitness-Coach Azuz Simcich Konsequenzen gezogen. In einem Instagram-Post verkündete der Kroate seinen Abschied: „Nach einer unglaublichen Reise an der Seite von Elena ist es Zeit, um weiterzuziehen. Ich bin zutiefst dankbar für die Erfahrungen, Herausforderungen und unvergesslichen Momente, die wir geteilt haben. Ich wünsche nur Erfolg und Glück bei deinen zukünftigen Unternehmungen.“ Damit steht Rybakina vor einer noch größeren Herausforderung, neben einem geeigneten Tennis-Coach auch noch einen neuen Fitness-Übungsleiter zu finden.