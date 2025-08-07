Fliegende Bälle, verwaiste Schläger, Schoßhunde beim Training - kleines Tagebuch aus Toronto

Eine Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto haben Spuren hinterlassen. Und keine schlechten.

von Jens Huiber aus Toronto

zuletzt bearbeitet: 07.08.2025, 13:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Auch der gescheiterte Titelverteidiger hat das Häschen auf der Brust

Die Bälle fliegen - ein bisschen

Waren das glorreiche Zeiten, als das Ballpersonal bei den US Open noch die Prokura hatte, die Filzkugeln quer über den Court zu schleudern? Wahre Meister ihres Fachs waren da am Start, auch wenn die meisten nicht mehr als „Ballkinder“ durchgegangen sind. Eher hatte man eine Midlife Crisis zu vermuten, was aber nichts an der Präzision der Würfe geändert hat. In Toronto sind den äußeren Eindrücken nach nur jungen Menschen im Einsatz, die in Europa noch nicht selbständig mit dem Auto fahren dürften. Aber umso erfrischender, dass es diesen aufstrebenden Jungen und Mädchen erlaubt ist, die Bälle tatsächlich via Luftpost zu schicken. Ein Anfang. Bitte mehr davon.

Fleißige Profis - auch abseits des Courts

Das Gute an Casper Ruud ist ja: Wenn er nicht gerade professionelles Tennis spielt, weiß man dennoch sofort, wo sich der Norweger herumtreibt. Auf dem Golfplatz nämlich. Ehrenhalber muss aber gesagt werden: Casper hat sich nach dem Ausscheiden gegen Karen Khachanov auch um seine Fitness verdient gemacht. Wie auch Daniil Medvedev, der mit seinem Fitnesscoach das ordentliche Gym im Sobeys Stadion noch am Sonntag zu einer Einheit genutzt hat. Als Soloartist.

Spielgeräte vermisst? Von wegen!

Apropos Medvedev. Daniil hat ja gegen Titelverteidiger Alexei Popyrin verloren, nach dem Matchball seinem Bezwinger artig gratuliert - und unmittelbar danach den Court verlassen. Ohne seine Schläger, die verwaist auf der Spielerbank liegen geblieben sind. Irgendwie müssen diese aber den weg zurück zu Medvedev gefunden haben. Denn der Russe trainierte noch fleißig weiter. Mit einem neuen Look: wie auch Markenkollegin Iga Swiatek nutzt Medvedev anstelle eines weißen nun einen blauen Rahmen.

Auf Papas Arm

Es war zwar nicht brutal warm in den letzten Tagen in Toronto, aber schon sehr sommerlich. Was unter anderem die deutsche Delegation dazu genutzt hat, beim Training gerne auch mal das T-Shirt abzulegen. Das galt für Tim Pütz und Kevin Krawietz am Sonntag ebenso wie für Alexander Zverev, dessen Übungseinheit mit Tobias Kamke indes deutlich mehr Zuschauer fand als jene der beiden Doppelasse. Sehr schön: Familienhund Lövik war mit auf dem Trainingscourt. Und verbrachte einen guten Teil der Session auf dem Arm von Trainervater Alexander Zverev senior.

Aufgedrehte Tierwelt

Tierisch ging es schließlich auch beim Ausrüster der Ballkinder und freiwilligen Helfer (Volunteers - oder wie man hier sagt: „Volleys“) zu: „Psycho Bunny“ heißt die Marke, die in Toronto getragen wurde. Am Montagabend waren die aufgedrehten Häschen besonders präsent: Da wurden nämlich an alle Fans Käppis mit dem nämlichen Logo verteilt. Alexei Popyrin, der von Alexander Zverev entthronte Titelverteidiger trägt den Bunny übrigens auch auf seiner Brust.