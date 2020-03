"Follow your Stars": RADO und tennisnet schicken euch als BloggerIn nach Stuttgart!

tennisnet.com sucht in Kooperation mit RADO einen Blogger oder eine Bloggerin für den Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Bewerbt euch jetzt und berichtet exklusiv vom beliebtesten WTA-Turnier mit den größten Stars der Damen-Tenniswelt!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.03.2020, 12:20 Uhr

© Getty Images Petra Kvitova

Ihr seid verrückt nach Tennis, wolltet schon immer mal hinter die Kulissen eines großen Turniers schauen und möchtet drüber schreiben? Dann macht mit!

Als Blogger/in habt ihr die Aufgabe, die interessanten und verborgenen Geschichten beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart zu finden und den Tennisfans näher zu bringen. Dazu bekommt ihr exklusive Einblicke in die Tenniswelt - nach dem Motto "Follow your Stars" seid ihr ganz nah an den Tennissternchen dran.

Im Vorjahr hat mit Petra Kvitova eine der beliebtesten Tennisspielerinnen in Stuttgart gewonnen - und natürlich ist "K-Viddy" auch 2020 wieder am Start. Außerdem dabei: Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin, Wimbledon-Championesse Simona Halep, Elina Svitolina und Belinda Bencic! Und drei ehemalige Siegerinnen des Porsche Tennis Grand Prix: Karolina Pliskova (2018), Angelique Kerber (2015, 2016) und Julia Görges (2011).

Mit Unterstützung von Stuttgart-Sponsor RADO habt ihr die Möglichkeit, am 20. April für einen Tag hautnah beim Porsche Tennis Grand Prix dabei zu sein!

Seid das Ohr und Auge vor Ort

Zu euren Aufgaben gehört in erster Linie, dass ihr in Textform über das Geschehen rund um die Porsche-Arena berichtet und die Leser von tennisnet.com auf dem Laufenden haltet: Wer ist vor Ort? Was geschieht auf und abseits des Courts? Wie sind die Superstars so drauf, wenn man sie hinter den Kulissen erlebt?

© Daniel Trümper Daniel Trümper, einer unserer Blogger 2019, mit Julia Görges und Mandy Minella

So haben vier Blogger den Porsche Tennis Grand Prix 2018 vor Ort erlebt

Dazu kommt: Macht Fotos was das Zeug hält! Knipst Bilder von allem, was euch interessant erscheint und gebt uns einen Einblick in die Welt des Tennis-Circuits aus eurer Sicht. Wichtig ist: Wir wollen Professionalität und die Distanz zur Privatsphäre der Tennisspielerinnen wahren. Ihr könnt investigativ arbeiten - mit dem nötigen Respekt.

Zum Erlebnisbericht vom Porsche Tennis Grand Prix 2019

Wichtige Informationen zur Bewerbung

Ihr seid der oder die Richtige für diesen Job? Dann bewerbt euch bei uns und stellt euch uns bis zum 31. März 2020 vor. Füllt untenstehendes Formular aus und verratet uns, warum genau ihr diesen Job machen solltet und überzeugt mit einer kurzen Beschreibung von euch und euren Fähigkeiten. Mit etwas Glück seid ihr für einen Tag der exklusive Porsche-Tennis-Grand-Prix-Blogger! Anreise, Unterkunft und VIP-Ticket für den 20.04. werden natürlich zu Verfügung gestellt.

Macht mit - es lohnt sich!

Zu den Teilnahmebedingungen