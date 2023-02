Frances Tiafoe ist ein All Star - im Basketball!

Frances Tiafoe ist eine besondere Ehre zuteil geworden: Der US-Open-Halbfinalist wurde für das Celebrity All Star Game der NBA nominiert.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.02.2023, 13:44 Uhr

© Getty Images Dieser Mann kann auf mehreren Hochzeiten tanzen

Gut: Die wahren NBA-Fans wird diese Nachricht nicht gerade aus den Schuhen heben, schließlich hat LeBron James gerade erst den Allzeit-Rekord an Punkten von Kareem Abdul-Jabbar überboten. Aber für Frances Tiafoe ist die Nominierung für das Celebrity All Star Game der NBA am 17. Februar 2023 in Salt Lake City schon eine große Sache. Wenn auch nur eine kleine Überraschung.

„Es ist großartig, es ist großartig“, erklärte Tiafoe gegenüber der Website der ATP. „Ich habe die News schon vor einer kleinen Weile gehört, aber jetzt wird es öffentlich gemacht. Ich habe also versucht, mich in Form zu bringen und bereit zu sein. es ist eine Ehre, Mann, es ist eine Ehre!“

Dass sich ATP-Profis für die beste Basketball-Liga der Welt interessieren, ist keine Seltenheit. Nick Kyrgios etwa verfolgt mit größtem Interesse die Matches der Boston Celtics, Andy Murray fühlt sich wie weiland Boris Becker eher den Miami Heat zugetan.

Raonic mit Dunk, Tiafoe eher nicht

Tiafoe ist nicht der erste Tennisprofi, der an diesem Celebrity Game teilnimmt: 2016 waren Eugenie Bouchard und Milos Raonic am Start. Letzterer überzeugte sogar mit einem Dunk. So etwas sollte man sich von Frances Tiafoe nicht erwarten.

„Nah, ich kann nicht dunken“, so der Halbfinalist der US Open 2022. „Ich musste ganz von vorne beginnen. in meiner Kindheit habe ich nur Tennis gespielt. Aber ich habe es schnell begriffen. Ich habe einen ordentlichen Sprungwurf, und jetzt ist auch meine Beinarbeit besser geworden. Ich bin schon gespannt, wie es laufen wird.“