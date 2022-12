Frances Tiafoe macht die Basketball-Runde

Frances Tiafoe gönnt sich nach einer erfolgreichen Saison auch ein bisschen Passivsport: Der Halbfinalist der US Open 2022 hat sich zuletzt ein paar Mal beim Basketball gezeigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.12.2022, 09:08 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe als Basketballfan - hier bei einem College-Spiel

Tennisprofessionals und die NBA - das ist eine über die Jahre gewachsene Liaison. Und zwar weltweit. Nick Kyrgios bekennt sich bekanntlich seit seiner Jugend zu den Boston Celtics, hat nach dem Unfalltod von Kobe Bryant aber auch schon mal das Trikot der Erzrivalen aus Los Angeles, der Lakers nämlich, in der Rod Laver Arena spazieren geführt. Alexander Zverev tritt man nicht zu nahe, wenn man ihm eine emotionale Nähe zu den Miami Heat nachsagt, bei Andy Murray ist der Fall wohl ähnlich gelagert.

Und auch Roger Federer hat vergangene Woche mal schnell bei den Brooklyn Nets vorbeigeschaut, das Barclay Center ist keine schlecht Adresse. Vor allem, wenn man wie Federer erste Reihe fußfrei sitzt.

Am fleißigsten als NBA-Hallenhopper hat sich aber Frances Tiafoe gezeigt. Der US-Amerikaner stattete zunächst den Washington Wizards einen Besuch ab, traf dort auf jenen Mann, der in den letzten Jahren das Geschehen in der besten Basketball-Liga der Welt maßgeblich bestimmt hat: Lebron James. „King“ James begrüßte Tiafoe jedenfalls herzlich, die Affinität füreinander ist auf beiden Seiten vorhanden. Was sich auch daran zeigt, dass Lebron nach dem Halbfinal-Einzug von Tiafoe bei den US Open einen äußerst freundlichen Post abgesetzt hat.

Damit aber nicht genug für Basketball-Aficionado Tiafoe: Denn in New York City besuchte er nicht nur wie Federer eine Partie der Nets, sondern traf sich auch mit Commissioner Adam Silver. Die Ankündigung, sich beim nächsten „Draft“ für einen Job als Spieler in der NBA zu bewerben, war womöglich nur zu 92 Prozent als Scherz gemeint …