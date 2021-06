French Open 2021: Azarenka ausgeschieden, Badosa im Viertelfinale

Victoria Azarenka ist bei den French Open 2021 ausgeschieden. Die Weißrussin unterlag Anastasia Pavlyuchenkova in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.06.2021, 15:34 Uhr

Sollte Serena Williams am heutigen Sonntag den Einzug in das Viertelfinale der French Open 2021 schaffen, dann wartet dort nicht ihre alte Spielkameradin Victoria Azarenka. denn die unterlag auf dem Court Philipp-Chatrier der Russin Anastasia Pavlyuchenkova. Azarenka begann zwar gut, verlor aber schließlich mit 7:5, 3:6 und 2:6. Serena trifft im letzten Einzelmatch der Frauen des Tages auf die Kasachin Elena Rybakina.

Ein Spiel der Runde der letzten acht steht bereits fest: Tamara Zidansek ist nach ihrem 7:6 (4), 6:1 gegen Sorana Cirstea als erste Frau aus Slowenien in eine Grand-Slam-Viertelfinale eingezogen. Zidansek, die zum Auftakt Bianca Andreescu schlagen konnte, spielt am Dienstag gegen die Spanierin Paula Badosa. Letztere hielt sich an der Finalistin von 2019, Marketa Vondrousova, mit 6:4, 3:6 und 6:2 schadlos.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen