Auf der anderen Seite steht ein Kei Nishikori, der nach vielen Verletzungen in den letzten Jahren nicht wieder an seine alten Erfolge anknüpfen konnte und vor diesem Turnier in der Weltrangliste "nur" noch an 49 geführt wird. Der Japaner war auch schon die Nummer vier der Welt und stand wie Alexander Zverev im US-Open-Finale (Niederlage 2014 gegen Marin Cilic). Dementsprechend bekam er es in der zweiten Runde bereits mit dem an 23 gesetzten Kharen Kachanov zu tun, den er trotz 2:1-Satzrückstand nach vier Stunden niederringen konnte. Genauso lange brauchte der Japaner bereits in der ersten Runde gegen Alessandro Giannessi, auch wenn da Nishikori bereits 2:1 in Sätzen vorne lag. Nach acht Stunden Courtzeit in nur zwei Matches wird ihm die "Pause" gegen Henri Laaksonen in der dritten Runde gutgetan haben. Der Schweizer musste nach verlorenem ersten Satz nach 54 Minuten verletzt aufgeben. Dass er dadurch seinen aktiven Fünfsatzrekord nicht weiter ausbauen konnte, wird er wohl gerade verkraftet haben.