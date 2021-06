French Open 2021 live: Andrea Petkovic vs. Karolina Muchova im TV, Livestream und Liveticker

Andrea Petkovic spielt in der ersten Runde der French Open 2021 gegen Karolina Muchova. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2021, 13:48 Uhr

© Getty Images Andrea Petkovic eröffnet gegen Karolina Muchova

Schwierige Aufgabe für Andrea Petkovic zum Auftakt der French Open 2021: Gegnerin karolina Muchova hat zu Beginn des Jahres bei den Australian Open das Halbfinale erreicht, auch in Madrid stark aufgespielt. Petkovic geht also als Außenseiterin in ihr vielleicht letztes Turnier im Stade Roland Garros.

Petkovic vs. Muchova - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Andrea Petkovic und Karolina Muchova gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen