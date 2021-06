French Open 2021 live: Rafael Nadal vs. Alexei Popyrin im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal steigt heute in die French Open 2021 ein. Sein Match gegen den Australier Alexei Popyrin gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.05.2021, 21:01 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal eröffnet am Dienstag seine French-Open-Kampagne 2021

Die Mission Titel Nummer 14 beginnt für Rafael Nadal also gegen Alexei Popyrin, den er vor wenigen Tagen in Madrid sicher in die Schranken gewiesen hatte. Nadal geht naturgemäß als großer Favorit in die Partie, hatte nach seinem Erfolg in Rom mit Casper Ruud auch noch einen formidablen Trainingspartner in seiner Academy in Manacor zu Gast.

Die Voraussetzungen für einen neuerlichen Erfolg in Roland Garros sind auslosungsbedingt in der 2021er-Ausgabe aber schwieriger als in den Jahren zuvor. Nadal ist nur an Position drei gesetzt, würde planmäßig im Viertelfinale auf Andrey Rublev und im Halbfinale auf Novak Djokovic treffen.

Nadal vs. Popyrin - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Rafael Nadal gegen den Australier Alexei Popyrin gibt es ab 16 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

