French Open 2021: Philipp Kohlschreiber gegen Diego Schwartzman ausgeschieden

Philipp Kohlschreiber ist in der dritten Runde der French Open 2021 ausgeschieden. Kohlschreiber verlor gegen Diego Schwartzman mit 4:6, 2:6 und 1:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2021, 13:23 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber hat am Samstag viel zu grübeln gehabt

Der Lauf von Philipp Kohlschreiber bei den French Open 2021 ist zu Ende. Nachdem der deutsche Davis-Cup-Spieler gegen Fernando Verdasco und Aslan Karatsev noch jeweils in veir Sätzen gewinnen konnte, sah Kohlschreiber seine Felle gegen Diego Schwartzman früh davon schwimmen. Schwartzman gewann mit 6:4, 6:2 und 6:1 und spielt nun entweder gegen Carlos Alcaraz oder Jan-Lennard Struff.

Die Ausgangsposition vor dem Drittrunden-Treffen mit dem kleinen Argentinier war für Kohlschreiber nicht schlecht: Der gebürtige Augsburger zeigte sich in guter athletischer Verfassung und ausgesprochen spielfreudig. Schwartzman dagegen wollte während der vergangenen Wochen nicht so richtig in Schwung kommen. In Roland Garros aber, wo er im vergangenen Herbst erstmals das Halbfinale eines Majors erreicht hatte, findet Schwartzman immer besser zu seiner Form.

Für Philipp Kohlschreiber steht nun die Rasensaison an. Für das Turnier in Halle/Westfalen wird er eine Wildcard bekommen, möglicherweise wird dies auch in Stuttgart kommende Woche der Fall sein.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros