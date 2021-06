French Open 2021: Titelverteidigerin Iga Swiatek im Achtelfinale

Titelverteidigerin Iga Swiatek ist mit einer starken Leistung in das Achtelfinale der French Open 2021 eingezogen. Die Polin besiegte Anett Kontaveit mit 7:5 und 6:0.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2021, 18:12 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Iga Swiatek ist weiter auf Kurs Titelverteidigung

Die letzte der drei vor den French Open annoncierten Favoritinnen ist nach wie vor im Wettbewerb. Nachdem sich Ashleigh Barty aufgrund einer Verletzung und Aryna Sabalenka mit einer schwachen Vorstellung gegen Anastasia Pavlyuchenkova verabschiedet haben, bleibt Iga Swiatek dem zweiten Major des Jahres erhalten. Die Titelverteidigerin konterte einen starken Start ihrer Gegnerin Anett Kontaveit mit viel Power und Finesse, gewann mit 7:5 und 6:0 und zuog damit in das Achtelfinale ein, wo Swiatek auf Marta Kostyuk aus der Ukraine trifft. Kostyuk hatte beim 6:1 und 6:2 gegen die Russin Varvara Gracheva keine Probleme.

Früher am Samstag hatte Sloane Stephens, Finalistin on Roland Garros 2018, mit dem Erfolg gegen Karolina Muchova das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Zuvor hatte Stpehsn bereits Karolina Pliskova besiegt. Die US-Amerikanerin trifft nun auf Barbora Krejcikova, die sich mit Elina Svitolina nicht lange aufhielt. Auch Ons Jabeur steht bereots in der Runde der letzten 16. Die Tunesierin spielt entweder gegen Jennifer Brady oder Cori Gauff.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros