French Open 2022: Die Nettiquette ist nicht ganz verloren gegangen

Zwei Profis sind bei den French Open knapp an einer Disqualifikation vorbei geschrammt. Es gibt aber auch Hoffnung in Sachen Benehmen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.05.2022, 09:41 Uhr

Dort, wo im Stade Roland Garros bis vor kurzem der legendäre Court 1, die „Stierkampfarena“, lokalisiert war, können sich neuerdings die Zuschauer ausdehnen, nach freien Plätzen auf den Liegestühlen vor einer großen Leinwand suchen und/oder für großes Geld kleines Essen kaufen. Für bescheidene 15 Euro erhält der hungrige Gast einen formschönen Karton mit kalten Bratkartoffeln und der gebratenen Brust einer Poularde, die sicherlich ein glückliches Leben geführt hat. Oder aber man bildet sich einfach weiter.

Denn neben den Statuen legendärer französischer Tennisgrößen wird auf Schautafeln auch die Historie des traditionell zweiten Majors des Jahres erläutert. Ein erstes Fundstück daraus: Das Foto eines Scoreboards aus dem Jahre 1988, auf dem neben anderem auch der Sieg von Horst Skoff gegen Olivier Delaitre vermerkt ist. Zwar kein Meilenstein in der österreichischen Sportgeschichte, aber in jedem Fall eine lobende Erwähnung wert.

Borg und Evert als Vorbilder

Horst Skoff gehörte ja schon jener Generation an, die wahlweise sich selbst oder dem jeweiligen Gegner die Faust gab. War es wirklich Boris Becker, der damit 1985 in Wimbledon angefangen hat? Oder geht die Geste vielleicht schon auf Jimmy Connors zurück, der in der aktuellen Tennislandschaft keinen einfachen Stand hätte. Nicht in sportlicher Hinsicht. Aber in Sachen Verhalten. Connors war nie um ein Wort für seinen Gegner verlegen, selten waren lobende. Ganz anders natürlich die Sachlage bei Björn Borg: Dem Schweden ist ebenfalls eine Tafel gewidmet, gemeinsam mit Chris Evert.

Borg und Evert, das wären zwei Beispiele für makelloses Auftreten ohne Allüren und Ausraster. Das würde manch einem Profi auch anno 2022 gut zu Gesicht stehen. Denn eigentlich sollten Andrey Rublev und Irina Cemlia Begu gar nicht mehr im Turnier sein. Der Russen hätte mit einem weggedroschenen Ball beinahe einen Platzarbeiter abgeräumt, zum Glück nur dessen Kappe getroffen.

Und Begus legerer Wurf des Schlägers, der sich nach einmaligem Aufkommen auf dem Court plötzlich im Publikum wiederfand, wurde letztlich nur mit einer Geldstrafe von 10.000.- Euro belegt. Die Alternative wäre ja wohl gewesen: Disqualifikation und Rausschmiss aus dem Turnier mit dem Abzug des Preisgelds. Begu steht mittlerweile im Achtelfinale, das ist schon mal 220.000.- Euro wert.

Skoffs Humor fehlt

Ganz verschwunden ist die Nettiquette im Tennissport aber doch noch nicht. Als leuchtendes Vorbild geht hier Naomi Osaka voran: Die Japanerin hat sich nach jedem, wirklich jedem, Out-Aufschlag bei jenen Ballkindern oder Linienrichtern entschuldigt, neben denen der Ball einschlug. Darüberhinaus lässt Osaka ihre nicht mehr benötigten Bälle nicht einfach zu Boden fallen - sondern legt sie den Ballkindern in die Hand. Eine Strategie, die auch Jannik Sinner verfolgt.

Es gibt also Hoffnung. Was fehlt, ist die Aussicht auf Typen mit dem Humor eben jenes Horst Skoff, dessen Dialog mit einem Linienrichter dereinst in München noch immer legendär ist …

Linienrichter: Fußfehler!

Skoff: Welcher Fuß?

Linienrichter: Der vordere.

Skoff: Welcher ist der vordere?

Linienrichter: Der linke.

Skoff: Ich habe zwei linke.