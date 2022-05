French Open 2022: Jannik Sinner vs Mackenzie McDonald im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner (ATP-Nr. 12) trifft in Runde 3 der French Open 2022 auf Mackenzie McDonald - live im TV und Stream über Eurosport und im Liveticker bei uns!

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 28.05.2022, 11:00 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Mackenzie McDonald

Die Zweitrunden-Partie von Jannik Sinner gegen den spanischen Sandplatz-Wühler dauerte 3:44 Stunden - zumindest in Runde eins hatte der Südtiroler gegen Björn Fratangelo noch Kräfte gespart. Der US-Amerikaner Mackenzie McDonald schaffte in seiner Zweitrunden-Partie gegen den an 22 gesetzten Georgier Nikoloz Basilashvili ein überraschend klarer Dreisatz-Erfolg in unter zwei Stunden. Im Head-to-head steht es 1:0 für den Italiener.

Wann spielt Jannik Sinner?

Das Drittrundenspiel der French Open 2022 zwischen Jannik Sinner und Mackenzie McDonald ist um 11 Uhr auf Court Simonne-Mathieu angesetzt. Eurosport überträgt im TV und via Livestream, wir haben den Liveticker für euch!