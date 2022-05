French Open 2022: Makelloser Medvedev ohne Satzverlust ins Achtelfinale

Daniil Medvedev ist ohne Satzverlust in das Achtelfinale der French Open 2022 eingezogen. Der Russe bezwang Miomir Kecmanovic mit 6:2, 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2022, 14:56 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev scheint in Paris viel vorzuhaben

Viele Fragezeichen hatte es vor dem Start von Daniil Medvedev bei den French Open 2022 gegeben. Mittlerweile haben sich diese in Ausrufezeichen verwandelt. Denn der an Position zwei gesetzte Russe ließ sich auch gegen den in diesem Jahr sehr starken Serben Miomir Kecmanovic nicht lumpen, gewann auf dem Court Suzanne-Lenglen mit 6:2, 6:4 und 6:2.

Auch die Aufgabe im Achtelfinale sollte für Medvedev lösbar sein: Er trifft dort entweder auf Gilles Simon oder Marin Cilic.

Vor Medvedev hatten schon zwei andere Russen den Einzug in die vierte Runde geschafft: Karen Khachanov am Freitag mit seinem Erfolg gegen Cameron Norrie. Khachanov spielt am Sonntag gegen Carlos Alcaraz. Und wenige MInuten vor dem erfolgreich verwandelten zweiten Matchball von Daniil Medvedev hatte auch Andrey Rublev mit einem Vier-Satz-Sieg gegen Cristian Garin den Einzug in das Achtelfinale klar gemacht. Rublev trifft dort auf Jannik Sinner.

