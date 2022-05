French Open 2022: Sloane Stephens nach beeindruckender Leistung im Viertelfinale

Sloane Stephens steht nach einer beeindruckenden Performance im Viertelfinale der French Open 2022. Die US-Amerikanerin gab sich gegen Jil Teichmann überhaupt keine Blöße.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 29.05.2022, 20:46 Uhr

Sloane Stephens steht nach einer beeindruckenden Leistung im French-Open-Viertelfinale

Kurz, aber nur ganz kurz sah die Welt eigentlich gar nicht so schlecht aus für Jil Teichmann. Die Schweizerin startete mit einem Break in ihr Achtelfinalduell mit Sloane Stephens und zog schnell auf 2:0 davon. Das letzte richtige Erfolgserlebnis für die Schweizerin an diesem Abend in Paris.

Wenige Minuten später musste die 24-Jährige nämlich die Sachen packen und das Paris-Abenteuer für beendet erklären - satte zwölf Spielgewinne in Serie von Sloane Stephens hatte sich Teichmann zu diesem Zeitpunkt einfangen müssen. Die US-Amerikaner zeigte phasenweise beeindruckendes Tennis.

Eine weitere eindrucksvolle Statistik: Gerade einmal drei Punkte gab Sloane Stephens im zweiten Durchgang ab. Und: Es ist bereits das zweite Match im Turnier, in dem der US-Amerikanerin zwölf Spielgewinne in Serie gelangen. In der Runde der letzten Acht geht es für Stephens nun gegen Landsfrau Coco Gauff, die Elise Mertens ebenfalls klar besiegte.

