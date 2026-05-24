French Open 2026: Bencic schlägt Kraus, auch Kostyuk weiter

Belinda Bencic und Marta Kostyuk sind bei den French Open 2026 in die zweite Runde eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.05.2026, 13:43 Uhr

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© Getty Images Belinda Bencic am Sonntag in Roland-Garros

Kurz nach 12 Uhr am heutigen Sonntag wurde also der Court Philippe-Chatrier für die French Open 2026 eröffnet, Platzsprecher Marc Maury kündigte erst Sinja Kraus, danach Belinda Bencic an. Von der Papierform her ein ungleiches Duell, schließlich ging Bencic als Nummer elf in das Turnier, Kraus musste durch die Qualifikation. Hatte aber damit schon Matchpraxis in Roland-Garros gesammelt.

Das hätte sich im dritten Spiel beinahe bezahlt gemacht. Kraus ließ allerdings zwei Breakchancen liegen, Bencic nahm das Angebot an und zog ihrerseits auf 4:1 davon. Nach 35 Minuten hatte die Schweizerin den ersten Satz mit 6:2 auf ihre Seite gezogen. Was in der Deutlichkeit nicht ganz dem Spielverlauf entsprach.

Tagger muss sich Wang geschlagen geben

Der zweite Durchgang verlief ähnlich: Kraus spielte beinahe auf Augenhöhe mit, aber Bencic ließ vor allem bei längeren Ballwechseln ihre Routine spielen, vor allem auch aus der Defensive heraus. Am Ende hieß es 6:2 und 6:3 für Bencic.

Zu den frühen Gewinnerinnen am ersten Tag in Paris 2026 gehört auch Marta Kostyuk. Die Ukrainerin, die vor wenigen Wochen in Madrid ihren größten Karriere-Triumph feiern konnte, schlug die neuerdings für Spanien spielende Olga Selekhmeteva sicher mit 6:3 und 6:2.

Knapp geschlagen musste sich Lilli Tagger bei ihrem ersten Match auf Grand-Slam-Ebene geben. Die Juniorinnen-Siegerin vom vergangenen Jahr unterlag der an Position 32 gesetzten Chinesin Xinyu Wang mit 3:6, 6:3 und 4:6.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen



