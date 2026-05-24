French Open 2026 live: Novak Djokovic vs. Giovanni Mpetshi Perricard im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft in der ersten Runde der French Open 2026 aif Giovanni Mpetshi Perricard. Das Match gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei HBO Max und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.05.2026, 09:34 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic trifft zum ersten Mal auf Giovanni Mpetshi Perricard

Es wird die erste Begegnung zwischen Djokovic und Mpetshi Perricard werden. Der serbische Großmeister ist dabei natürlich klarere Favorit.

Für Djokovic geht es ja wieder einmal um den 25. Titel bei einem der vier größten Tennisturniere der Welt. Durch die Absagen mehrerer Spieler - vor allem von Carlos Alcaraz - sind die Chancen dafür gewachsen.

Djokovic vs. Mpetshi Perricard - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Giovanni Mpetshi Perricard gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei HBO Max.

Hier das Einzel-Tableau in Paris