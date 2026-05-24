French Open 2026, Tag 1: Nole, der Nachtvogel

Heute gehen die French Open 2026 los. Und mit nicht nur aus deutschsprachiger Sicht gibt es gleich ein paar Leckerlis.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.05.2026, 14:38 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic ist mit den Flutlichtern in Paris natürlich vertraut

Match des Tages: Alexander Zverev vs. Benjamin Bonzi, 2. Match nach 12 Uhr auf Philippe Chatrier

Ok, da wird nicht viel anbrennen für Sascha, aber wenn er schon mal so früh auf den Chatrier darf, dann wollen wir das schon gebührend feiern. Erstaunlicherweise haben die beiden noch nie gegeneinander gespielt, im Head-to-Head wird der Deutsche aber um ca. 16:12 Uhr mit 1:0 führen.

Die Nachtvögel: Novak Djokovic und Giovanni Mpetshi Perricard

Der Anlauf zum 25. Major-Titel beginnt für Novak Djokovic also am Abend, der ein äußerst angenehmer werden sollte. Zum einen aufgrund der angekündigten Temperaturen. Zum anderen aber, weil Giovanni Mpetshi Perricard nicht die Klasse mitbringt, um ein Best-of-Five-Match gegen Djokovic zu gewinnen.

Upset-Alert: Nishesh Basavareddy vs. Taylor Fritz (7), 3. Match nach 11 Uhr auf Suzanne-Lenglen

Natürlich geht „Fritzie“, wie wir hier sagen dürfen, als Favorit in diese Partie. Anzumerken ist aber, dass der deutlich besser klassierte US-Amerikaner auf Sand 2026 bislang nur ein Match bestritten und dieses in Genf gegen Alexei Popyrin verloren.

Die deutschsprachige Komponente: Volles Programm schon am ersten Tag

Los geht es gleich auf dem Court Philippe-Chatrier mit Sinja Kraus gegen Belinda Bencic; Lilli Tagger bestreitet ab 11 Uhr auf dem Court 9 ihr Grand-Slam-Debüt, Tamara Korpatsch hat das dritte Match auf Court 8 zugestanden bekommen und zwar gegen Sara Sorribes Tormo. Ein spätes Highlight könnte das Treffen zwischen Hamad Medjedovic und Yannick Hanfmann werden. Dieses trägt sich als viertes Match auf Court 9 zu.

Hier der Spielplan für den Sonntag

Hier das Tableau der Männer

Hier das Tableau der Frauen

