French Open: Alexander Zverev COVID-negativ und mit Verteidigungsrede aus dem Auto

Alexander Zverev stand nach seinem Achtelfinalaus gegen Jannik Sinner in der Kritik, mit seiner Krankheit im Vorfeld des Matches zu Zeiten einer Pandemie zu leichtfertig umgegangen zu sein. Nun gibt der Deutsche zu Protokoll, negativ auf das Coronairus getestet worden zu sein - und rechtfertigt sein Verhalten.

von Jörg Allmeroth

zuletzt bearbeitet: 06.10.2020, 11:46 Uhr

Entwarnung: Alexander Zverev wurde nach seinem Achtelfinal-Aus negativ auf COVID-19 getestet

Es war ein kurioses Bild, das sich den Fernsehzuschauern von Eurosport am Montagabend bot. Alexander Zverev tauchte da auf einmal auf, er war von seiner Pariser Dienstreise zu den French Open 2020 nun wieder heimgekehrt nach Monte Carlo. Zverev saß in seinem Auto, im Hintergrund war eine Schnellstraße zu sehen, die Szene spielte sich offenbar an einer Tankstelle ab. Aber das erstaunlichste Detail war, dass Zverev in seinem Auto eine Gesichtsmaske trug, obwohl keine Menschenseele weit und breit in seiner Nähe war. Es wirkte jedenfalls, als wolle es da jemand ganz besonders gut und vorbildlich machen.

Natürlich war das alles kein Zufall, denn der Mund- und Nasenschutz hatte schon mit dem zu tun, was Zverev in einem Gespräch mit der Eurosport-Crew mitzuteilen hatte. Nein, er habe keine Corona-Infektion, er sei laut einem aktuellen Test wieder negativ getestet worden, gab Zverev „exklusiv“ zu Protokoll: „Ich war halt ein bisschen krank. Wir haben ja zwei Wochen bei acht Grad und Nieselregen gespielt. Es ist normal, dass der Körper müde ist.“ Für die Zweifler verbreitete der 22-jährige Hamburger auch an diesem Montagabend noch via Instagram das medizinische Dokument seines Corona-Tests, die Bescheinigung eines Pariser Labors. Und er wünschte seinem Bezwinger Sinner alles Gute für den weiteren French Open-Weg.

Zverev wollte ganz offensichtlich den Schaden begrenzen, den seine jüngste Episode im Corona-Zeitalter ausgelöst hatte, er erwartete sich offenbar so etwas wie einen Ad hoc-Freispruch, nachdem sich sein Unwohlsein als eine handelsübliche Erkältung herausgestellt hatte. Boris Becker, einer seiner Eurosport-Gesprächspartner, kam auch sofort zum kategorischen Schluß, dass ja nun „alles klar“ sei für Zverev, das Geraune und die Gerüchte seien damit widerlegt. Aber stimmte das denn auch?

Zverev: "Komplett krank gewesen"

Man muss noch einmal zurückblicken zum Sonntagabend, zu Zverevs Einlassungen bei seiner Pressekonferenz nach dem Achtelfinal-Ausscheiden. Er hatte dort beispielsweise gesagt, er sei „komplett krank“ gewesen, habe im Vorfeld der Partie 38 Grad Fieber gehabt und hätte vielleicht gar nicht antreten sollen zu der Achtelfinal-Partie. Und dann, auf eine mögliche Corona-Erkrankung angesprochen, sagte Zverev: „Ich hoffe wirklich, dass es das nicht ist.“ Hoffnung statt Gewißheit, damit war Zverevs eigentliches Problem benannt. Ein Problem, das auch mit dem nachträglichen Test am Montag nicht aus der Welt zu schaffen war.

Eigentlich war es nebensächlich, wie die amtlichen Paragraphen des aktuellen Roland Garros-Gesetzwerkes zur Pandemie nun schwarz auf weiß lauteten. Mit nicht ganz milden Erkältungssymptomen und erhöhter Temperatur, soviel Lebenserfahrung sollte in diesen Corona-Zeiten sein, führt der Weg zwingend höchstpersönlich zum Arzt – und zu einem sofortigen Test. Zverev allerdings hatte nur seinen ebenfalls erkälteten Physiotherapeuten zum Grand Slam-Medizinerteam geschickt, damit der die Symptome des Spielers schildern und mögliche Arzneien mitbringen sollte. Aber um herauszufinden, um was es sich da nun genau handelte, eine Verschnupfung, eine Grippe oder eben mehr, hätte nur einer vorstellig werden sollen – nämlich Zverev. Der tat es nicht, und über das Warum kann man nur spekulieren. Gedankenlosigkeit, Leichtsinn, Fahrlässigkeit?

Unrühmliches Ende der "besten Grand-Slam-Saison"

Zverev musste sich jedenfalls nicht wundern, dass man die alten Geschichten aus den letzten Corona-Monaten wieder ausgrub. Die Teilnahme an der veranwortungslosen Adria-Tour von Novak Djokovic, die selbstvergessenen Partynächte dort. Das später gebrochene Quarantäneversprechen in Monte Carlo. Man fragte sich allerdings bei alledem auch, ob irgendjemand Zverev berät, abseits der omnipräsenten Familienmitglieder. Die Managementagentur des Top Ten-Mannes hielt sich in den letzten Wochen, in dieser gesamten Pandemiezeit sehr dezent im Hintergrund, es hatte nicht den Anschein, als werde Zverev gelenkt und geführt. Dass er nun, nach seinem weltweit diskutierten Pariser Abschied, in einer TV-Privatveranstaltung eine Aufklärungsoffensive betrieb, wirkte alles andere als professionell.

Es war natürlich auch schade für Zverev, dieser Abgang nach dem letzten Grand Slam-Auftritt. Die neuerliche Kritik, die Diskussionen, die Zweifel an seiner Ernsthaftigkeit in diesen herausfordernden Tagen. Zverevs Saison hätte unter anderen Umständen im Zentrum gestanden, eine sehr respektable Saison, in der er um Haaresbreite an seinem ersten Grand Slam-Triumph vorbeischliderte. Aus seinem Auto heraus prophezeite er am Montagabend noch dies: „Ich bin gespannt auf das nächste Grand Slam-Jahr. Weil ich das Gefühl habe, dass es interessant werden könnte für mich und für meine Fans.“ Aus den richtigen Gründen dann am bestan auch.

Hier Zverevs Statement zum Nachschauen