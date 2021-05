French Open: Ashleigh Barty und Naomi Osaka - In Paris geht es nicht nur um den Titel

Ashleigh Barty und Naomi Osaka werden bei den French Open nicht nur um den Titel spielen. Es könnte sich auch an der Spitze der Weltrangliste etwas tun.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.05.2021, 07:26 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka könnte Ashleigh Barty nach den French Open übertrumpfen

An und für sich scheint der Vorsprung von Ashleigh Barty in der Damen-Weltrangliste recht komfortabel zu sein: 2714 Zähler liegt die Australierin derzeit vor ihrer ersten Verfolgerin Naomi Osaka. Noch ist der Abstand also recht groß, allerdings stammen 2000 Punkte Bartys von ihrem Triumph bei den French Open vor zwei Jahren.

Osaka, die im vergangenen Jahr in Paris ebenso fehlte wie Barty, erreichte 2019 hingegen nur die dritte Runde und hat somit lediglich 130 Zähler zu verteidigen. Zieht man die aktuell ins Ranking einfließenden French-Open-Ergebnisse der beiden aktuell besten Spielerinnen vor Beginn der diesjährigen Ausgabe ab, beträgt Bartys Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin 844 Punkte.

Osaka braucht Finaleinzug

Daraus ergibt sich, dass die Australierin bei einem Finaleinzug in der französischen Hauptstadt definitiv an der Spitze der Weltrangliste bleiben würde. Auf der anderen Seite benötigt Osaka zumindest ebenjenen, um die 25-Jährige abzulösen. Sollte Barty das Halbfinale erreichen, müsste die Japanerin die French Open schon gewinnen.

Angesichts der eher mäßigen Form Osakas scheint dieses Szenario recht unwahrscheinlich. Einen ersten Schritt in Richtung fünften Grand-Slam-Titel kann die 23-Jährige aber bereits am Sonntag machen: Ab 11:00 Uhr bekommt sie es mit Patricia Maria Tig zu tun. Barty greift hingegen erst am Dienstag ins Turniergeschehen ein.

