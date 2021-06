French Open: Barty muss aufgeben, Kenin und Svitolina locker weiter

Ashleigh Barty musste bei den French Open in ihrer Zweitrundenpartie aufgrund einer Hüftverletzung aufgeben. Sofia Kenin und Elina Svitolina schafften hingegen den Sprung in die dritte Runde.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.06.2021, 13:16 Uhr

Schon in ihrer Auftaktbegegnung gegen Bernarda Pera hatte die Weltranglistenerste Ashleigh Barty mit Problemen an der linken Hüfte zu kämpfen gehabt, in der Zweitrundenpartie gegen Magda Linette wurden die Schmerzen für die Australierin offenbar zu stark: Die 25-Jährige gab beim Stand von 1:6 und 2:2 auf.

Nachdem Barty den ersten Satz abgegeben hatte, unterzog sie sich in den Katakomben des Court Philippe-Chatrier einer längeren Behandlungspause. Diese schien zunächst auch Wirkung zu zeigen, doch nach vier Games im zweiten Durchgang beendete die French-Open-Siegerin des Jahres 2019 das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres dann vorzeitig. Linette trifft nun Ons Jabeur.

Besser als Barty erging es hingegen Sofia Kenin und Elina Svitolina. Die US-Amerikanerin schlug Hailey Baptiste mit 7:5 und 6:3, die Ukrainerin setzte sich gegen Ann Li mit 6:0 und 6:4 durch.

Ebenfalls eine Runde weiter sind Karolina Muchova, Jessica Pegula und Marta Kostyuk.

Hier das Einzel-Tableau bei den Frauen