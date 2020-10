French Open: Dominic Thiem - Eine große Serie findet ein großes Ende

Mehr als fünf Stunden lang hat sich Dominic Thiem gegen Diego Schwartzman gewehrt - dann durfte der Argentinier seinen Einzug in das Halbfinale von Roland Garros 2020 feiern. Für den Österreicher geht damit eine überragende Serie zu Ende.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.10.2020, 22:18 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem konnte gegen Diego Schwartzman am Ende nicht jubeln

Und so ist also an einem kühlen, windigen, teilweise nassen Pariser Nachmittag eine Serie von elf Einzel-Siegen bei Grand-Slam-Turnieren zu Ende gegangen, die gegen Jaume Munar unter gänzlich anderen Bedingungen im Louis Armstrong Stadium in New York City begonnen hat: Dominic Thiem wehrte sich mit allem, was er noch im Tank hatte, gegen Diego Schwartzman. Es hat nicht gereicht. Schwartzman, der im Gegensatz zu Thiem während der Corona-Pause aufgrund der Beschränkungen in Argentinien bei weitem nicht so viel trainieren (und bei diversen Schaukämpfen auch spielen) konnte wie sein guter Kumpel Thiem, hat sich in den vergangenen Wochen immer besser in Form gebracht, nach einem eher bescheidenen Auftritt in Kitzbühel in Rom erstmals Rafael Nadal geschlagen, erst im Endspiel gegen Novak Djokovic verloren.

Nachdem Thiem gegen Ende des vierten Satzes dem neuerlichen Einzug in das Halbfinale in Roland Garros nahe war, kanalisierte Schwartzman seinen inneren Djokovic: Freie Punkte für seinen Gegner gab es nicht mehr, Thiem musste viel, zu viel riskieren, um zu seinen Punkten zu kommen. "Bei diesen Bedingungen wird es gegen Diego immer schwer sein", erklärte Thiem auf seiner Pressekonferenz nach dem Match. "Weil man ihn halt nicht richtig in die Zone bringt, in der er nicht gern spielt. Er hat alle Bälle in einer relativ angenehmen Höhe. Das ist aber eher den langsamen Bedingungen geschuldet. Und nicht den Bällen. Die Bälle sind nicht ganz so gut für mein Spiel, wie es die von Babolat waren. Aber ich habe mich trotzdem damit wohlgefühlt. Man hat ein sehr gutes Gefühl damit, sie liegen richtig gut am Schläger. An den Bällen hat es heute definitiv nicht gelegen."

Schwartzman gegen Sinner oder Nadal

Ein kraftloser Rückhand-Stopp, der kaum den Weg bis zum Netz fand, bereitete der Siegesserie von Dominic Thiem ein Ende. Eine fast ironische Volte: Mit diesem Schlag hatte Hugo Gaston Thiem im Achtelfinale zu mehr als 50 Sprints genötigt, den US-Open-Champion für Diego Schwartzman weich gespielt. Umso bemerkenswerter, dass Thiem 5:09 Stunden lang noch einmal alles auf dem Court ließ. 6:7 (1), 7:5, 7:6 (6), 6:7 (4) und 2:6, das liest sich genau so, wie das Match auch war: Ein großer Kampf, nicht immer auf spielerisch höchstem Niveau, was auch dem böigen Wind geschuldet war.

"In einem Fünf-Satz-Match gibt es ein paar Aufs und Abs, das ist ganz normal", sagte Thiem weiter. "Ich habe aber einfach das Gefühl, dass es in der vierten Runde und heute mehr Auf und Abs gegeben hat, als das in New York der Fall war. Das macht sich halt bemerkbar. Irgendwann wird der Gegner zu stark. Deshalb hat es der Diego im fünften Satz auch hochverdient gewonnen."

Diego Schwartzman wird sich nun wohl an Rafael Nadal abarbeiten, einen Sieg des Spaniers gegen Jannik Sinner vorausgesetzt. Es wäre natürlich nicht ohne Ironie gewesen, hätte Thiem, wie schon im Vorjahr nach dem zweitägigem Kampf gegen Novak Djokovic, nicht mit voller Kraft gegen den Matador hätte spielen können.

Thiem demnächst in der Stadthalle

Die Bilanz zum Grand-Slam-Jahr 2020 fällt aus Sicht von Dominic Thiem dennoch überragend aus: Finalteilnahme in Melbourne mit der Fünf-Satz-Niederlage gegen Djokovic, dann das epische Endspiel gegen Alexander Zverev mit erfolgreichem Ausgang bei den US Open. Und nun das Aus gegen Diego Schwartzman.

Sollte es in diesem Jahr ein ATP-Finale in London ("Man weiß natürlich im Moment nicht, was alles stattfindet", so Thiem in der PK) geben, ist Dominic Thiem natürlich längst qualifiziert. Der nächste Auftritt ist in der Wiener Stadthalle geplant, auch da gibt es noch ein paar Fragen hinsichtlich der Größe der Zuschauermenge. Dass auch knapp 1.000 Fans ordentlich Stimmung machen können, haben Dominic Thiem und Diego Schwartzman am Dienstag in Paris am eigenen Leib erlebt. So gesehen hat die Serie des Österreichers unter den besonderen Umständen des Jahres 2020 auch in dieser Hinsicht ein würdiges Ende gefunden.

Hier kommt ihr zum Spielbericht der Partie

Hier könnt ihr unseren Live-Ticker nachlesen

Hier das Einzel-Tableau in Paris